馬路滿是爆炸碎片！板橋府中凌晨「爭鮮、定食8」整層炸裂 侯友宜到場發聲了

爆炸後現場滿地碎片，整層餐廳外牆被震飛，場面怵目驚心。市長侯友宜到場了解災情，表示將協助住戶求償。（翻攝畫面）

爆炸嚇醒鄰居狂逃！新北市板橋府中商圈今（8日）凌晨驚傳爆炸意外，位在大樓2樓的「爭鮮」與「定食8」餐廳突然發生氣爆，強大爆炸力道震碎外牆，街道瞬間成為廢墟；該爆炸事故造成5名路過民眾受傷，所幸皆已脫離險境。周邊超過20戶住家受到波及，新北市長侯友宜今早到場關切，並指出後續將依鑑定結果追究責任、協助住戶求償。

多少人受波及？ 板橋整層店面炸裂散落街頭

今日凌晨約1時，板橋重慶路靠近府中商圈一帶傳出一聲巨響，附近民眾驚醒後才發現2樓餐廳疑似發生氣體外洩引發爆炸。爆炸衝擊波強到將大量裝潢碎片、金屬構件與玻璃直接噴到馬路上，整層樓呈現半毀狀態，場面相當震撼。

當時剛好有民眾經過，共5人受波及，其中4人被緊急送往醫院。經急救後皆已恢復意識，無生命危險。

板橋府中商圈爆炸怎麼發生的？

消防局指出，起爆點位於2樓餐飲店區域，但目前尚無法確定是否為瓦斯設備、管線或其他因素所致。相關鑑定已展開，待查明後才能釐清責任歸屬。

由於爆炸範圍波及大樓周邊，保守估計至少有20多戶住家遭損壞，包含外牆裂縫、門窗破損與家具受震毀壞等狀況。

侯友宜到場關切如何協助受災住戶？

新北市長侯友宜上午視察現場後表示，已要求消防局、結構技師及公所成立專案小組，全力調查建物受損與爆炸原因。他強調，市府會逐一拜訪受影響住戶，協助確認損壞情形並拍照存證。

侯友宜也明確表示，等鑑定結果出爐後，就能確認應負責的單位或業者，之後市府將與住戶共同提出求償，讓民眾權益不受損害。

