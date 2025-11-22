「好好先生」不忍了！胡宇威罕見長文開砲「這家」航空
娛樂中心／尤乃妍報導
螢幕形象一直都是陽光親和的「好好先生」胡宇威罕見在社群平台動怒，近日他在現實動態抱怨搭乘美國某航空公司班機，沒想到回不了家之外航空公司還不給予任何補償，讓他痛批「史上最爛飛行經驗」，還建議粉絲以後最好不要選這家。
胡宇威在Instagram上痛批美國航空公司處理事情態度差。（圖／翻攝自Instagram@george_hu__）
胡宇威在社群平台發布一張飛機照片，以英文痛批「這是我職業生涯中搭過的最差勁航班，因為這班飛機，我無法準時回家。更糟糕的是，他們連基本的補償都沒有提前提供」，並提醒粉絲：「如果有人未來打算搭這家航空公司，我強烈建議──不要！」平時溫文儒雅的他，突然於網路動怒發文，讓許多網友相當意外。
胡宇威與陳庭妮結婚兩年不斷同框放閃，甜蜜感情令人羨慕。（圖／翻攝自Instagram@george_hu__）
從限時動態文字內容來看，胡宇威此次應是因班機延誤或臨時變動導致無法返家。他除了批評航空公司沒有事先溝通，也點出對方「連最基本的補償或安撫措施都沒有」，語氣中透露出明顯憤怒與無奈。無論是在戲劇或是綜藝節目中，胡宇威螢幕形象一直都是「陽光暖男」，討喜性格加上高超廚藝，更是許多人心中的理想丈夫。如今罕見於網路生氣抱怨，格外引發討論。
