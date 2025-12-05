如果《刺客教條》在台北？AI影片瘋傳，網笑：鐵皮屋頂是最大殺手

OpenAI 推出的 Sora 2 模型，展現了強大的影片生成能力，除了能還原動漫風格外，在生成虛構的「遊戲實機畫面」上也表現得相當驚人。雖然因為版權爭議，Sora 2 對於直接生成知名 IP 有所限制，但這並未阻止使用者的創意。之前網路上就流傳一段利用 Sora 2 生成、以《刺客教條》為主題，並將背景設定在「台北」的模擬影片，其還原度之高，甚至連遊戲中的 Bug 與台北獨有的街景特色都完美融合，在社群上引發熱烈討論。

如果刺客教條在台北，你會玩嗎？（圖源：Ubisoft）

台灣網友 aioutofoffice 日前分享了這段影片，透過 Sora 2 的運算，建構出了一個充滿既視感的台北開放世界。畫面中可以清楚看見遠處的台北 101，鏡頭拉近後則是台灣人最熟悉的街頭景象：老舊的公寓騎樓、雜亂林立的廣告招牌、擁擠的夜市以及停滿機車的人行道。影片中的刺客主角在這些場景中進行攀爬、跳躍等經典跑酷動作，Sora 2 甚至連遊戲介面（UI）、小地圖，以及偶爾會出現的穿模、卡頓等 Bug 動作都模擬得維妙維肖，展現了 AI 對於《刺客教條》風格與台北地景的獨特理解。

更有趣的是，這段模擬影片意外凸顯了「在台北當刺客」的真實難度，影片中曾出現主角在騎樓奔跑時，因為遭遇機車、塑膠椅等障礙物而被絆倒的畫面。這過於真實的場景也引起網友們的熱議，紛紛笑稱台灣的建築環境根本是跑酷地獄：「在台灣的頂樓跑酷，大概率會踩破生鏽的鐵皮屋頂摔死」、「這不是失去同步，是先因鐵皮割傷得破傷風」、「雨天踩在鐵皮上絕對滑倒」、「在騎樓跑酷太難了，障礙物比敵人還多」。此外，也有人開玩笑表示，踩踏鐵皮屋頂的噪音太大，恐怕刺客還沒動手，就會先被整條巷子的住戶罵到行蹤敗露。