「如果對方找碴挑釁…就翻桌走人」日本將釣魚台國有化的應變內幕

11月7日，日本首相高市早苗在國會答詢中表示「台灣有事很有可能被認定為日本的存立危機事態」，中國政府對此極度憤怒，商務部甚至警告「將採取一切必要措施，日方承擔後果」。日中關係瞬間緊張起來。這讓人想起13年前的2012年，當時野田佳彦民主黨政權決定將釣魚台列嶼（日本名：尖閣諸島）國有化，中國也曾發出同樣激烈的抗議與報復威脅。

《週刊文春》報導，前駐中國大使垂秀夫回憶，2012年9月，尖閣國有化決定前夕，日本政府內部對是否真的執行國有化猶豫不決。因為大家都知道，一旦執行，中國必定會暴怒，經濟制裁、反日暴動、斷交威脅都會來。當時的駐中國大使是丹羽宇一郎，垂秀夫則是亞洲大洋洲局長，負責日中實務協商。

垂秀夫向時任內閣官房長官的菅義偉報告：「中國已經放話，如果日本真的國有化，他們會採取前所未有的強硬措施，可能斷交也在所不惜。」菅義偉聽完後冷靜地問：「他們真的會斷交嗎？」垂秀夫回答：「他們是這麼說的，但實際上很難做到。」菅義偉又問：「那如果他們真的找碴、無理取鬧呢？」垂秀夫說：「那我們就只能強硬回應。」

這時，菅義偉拍桌說了那句決定一切的話：「向こうがイチャモンを付けてきたら、席を蹴って帰ってこい！」，中文意思是「如果對方無理取鬧、找碴挑釁的話，就把談判桌踢翻，給我直接走人回來！」

這句話意味著：絕不退讓、不妥協、不接受中國的威脅。垂秀夫聽到後，立刻明白了政府的決心意——國有化勢在必行。之後日本順利完成國有化，中國雖然暴跳如雷、發動大規模反日示威、經濟報復，但最終也沒能讓日本退讓一步。

形式上的最高責任者是首相野田佳彦，但實質上擁有決定權、也親口下這道「不許退讓」指令的人，就是菅義偉。所以垂秀夫才會在書裡寫：「那一瞬間，我明白國有化已經沒有退路了——因為這是菅官房長官的決斷。」

垂秀夫在回顧錄中強調，這句菅義偉的話展現了日本政治家難得的「政治決斷」。如今高市首相面對同樣的中國壓力，文章以此舊事提醒：日本不需要畏縮，歷史證明強硬到底反而能守住國家利益。

