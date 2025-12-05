專訪》 從「三個爸爸」理解李登輝：李安妮眼中私下的李前總統
[Newtalk新聞] 在外界眼中，李前總統李登輝的公共形象鮮明，不論是學者、政治家或台灣民主轉型的重要推手，都有大量評語。然而，作為一個李登輝的女兒李安妮，如何在龐大的公共角色背後，去理解父親真正的思想、性格與做事方式？她說，「我有三個爸爸」：學者、政治工作者、公民社會的父親。
目前擔任李登輝基金會董事長的李安妮，接受新頭殼專訪時透露，由她從自身角度談起，回溯父親在不同階段的樣貌，以及在家庭中鮮為人知的對話與互動。她說，「我有三個爸爸」：學者、政治工作者、公民社會的父親。
李安妮在公開演講中曾以「我有三個爸爸」作為題目，將父親的人生分成三個階段，從中理解李登輝的思想形成。
第一個爸爸：學者爸爸
她回憶，小時候的李登輝，是全心投入研究的學者。「那個時候的爸爸，非常認真、誠實、追根究柢。他做農業經濟不是只坐在研究室寫報告，而是一定要到田野去，看農民怎麼記帳、收入怎麼構成。」
即便小時候與父親互動不多，她仍深刻影響，並將這份學者精神形容為「值得尊敬，讓我想長大後成為那樣的人」。她也提到，當時的「學者公共形象」不同於今日，具有高度專業與社會期待。這種形象，也影響了李登輝後來的博士研究與政治思維。
政治工作者爸爸：幕後的細節與自我要求
她回憶，進入政治階段後，外界熟悉李登輝的台灣國語、各種政策論述，但在家庭中，呈現的是另一種「自我要求」。為了總統演講稿，他請女兒幫忙「注音」
她也提到一個鮮少被提及的細節─「每次重大演講前一天，我都要幫他把講稿注音。他是台灣囝仔，要講出讓全民接受的語言，他覺得這是他的責任。」
因為李登輝並未受過注音教育，有些詞還要靠日文發音輔助。她認為，這件事反映了他對語言、總統職責與台灣人自信的重視。
「衣著」與「場合的尊重」
李安妮也談到父親對場合的重視，例如穿著、儀態等細節，並說：「他不是因為當總統就隨便，他覺得每個場合都有該有的樣子。」
看見他「感謝幕僚」的地方
前陣子她在整理父親的演講資料時，曾看到在「辜汪會談」前的致詞稿當中，李登輝親手加上「策略小組成員」的感謝詞，並放在演講首段與結尾。「這讓我意識到，他不認為一切都是他一個人完成。他強調的是團隊。」這也讓她理解父親一再強調的理念：「沒有天縱英明的人，只有眾志成城」。她也提到在家裡與父親的對話：從婦女議題到同婚，都可以深度討論。
談婦女參政：他沒有表態，但「聽進去了」
李安妮回憶說，1996 年總統選後不久，父親曾向她詢問：「妳研究性別議題，那國民黨的婦工會能做什麼？」她直言提出，婦工會不該只有活動與聚會，應該深入地方，培養女性的公共參與，引入女性主義觀念，讓女性成為有自主性的政治行動者她也提醒父親，若真的推進女性自主性，短期內可能導致國民黨可能會失去至政權。但會有重生拿回來的機會。
「他最後只簡單說：『進步價值還是需要去做。』」當時父親雖然沒有具體承諾，但她相信那是父親的思考方式，「先聽進去，再深思」。
談到同婚：從反對到選擇「不公開反對」
她提到，同婚議題是兩人最常激烈爭論的議題之一。她坦言：「他一開始跟很多當時的老男性一樣，是反對的。」李登輝質疑政府投入大量心力推同婚是否恰當，而她則是從基督教信仰出發：「既然家庭以愛為基礎，兩個人相愛、沒有做壞事，為什麼不能組成家庭？」經過多次爭論，他雖未公開轉向支持，但逐漸採取「保持沉默」的態度。她透露：「我拜託他，如果被記者堵麥，就不要講反對。他沒有答應，但後來真的都不再公開評論此事。」她認為，這代表父親在保持個人立場之外，也尊重多元社會的面向。
未能記錄的遺憾：家屬視角的價值
李安妮也談到她的遺憾，「我跟他住了將近四、五十年，我現在很後悔沒有把我們的談話記錄下來。」看到其他政治人物的親子對話出版，她感嘆家書與對話的重要；但她仍願意將自己記得的片段分享出來，因為：「這些對話，能讓人看到他在公共形象背後的深層思考。」
透過李安妮的視角，李登輝不只是政治人物，也是一位在學術、政治與社會角色中不斷自我要求、願意傾聽家人與社會聲音的父親。不論是台上台灣國語的練習或對團隊的重視、對女性自主性的思考，或是面對同婚議題時的緩步轉變，都讓人看見另一個屬於家庭、屬於生活、屬於私人領域對話的李登輝。
更多Newtalk新聞報導
還沒當上主席先出聲 哈塞特：下周Fed估計應降息一碼
(影) 中俄聯手制日 ! 王毅赴莫斯科密商 中嗆日 : 擁核之日 就是國家終結之時
其他人也在看
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 29
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 133
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 5 小時前 ・ 34
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 7
Joeman爆帶新歡遊米蘭！被追問1事「反應」藏玄機
娛樂中心／李汶臻報導百萬網紅Joeman在Youtube上擁有276萬人次追蹤。熱衷投資的他，近年來除了研究海外房地產外，台積電、特斯拉等股票以及虛擬貨幣也是他的投資標的。他日前登上「乾媽」、作家吳淡如的YT節目分享自己的投資成果，坦言自己今（2025）年4月在面對股災時，情緒一度陷入低潮，並透露自己投資這檔股票，光是建倉一個季度就讓他慘虧千萬元。此外，對於Joeman先前被爆出有新女友，且帶著對方快閃義大利米蘭遊玩一事，吳淡如在節目中追問一句，Joeman當下超真實的反應，再度引發網友熱議。民視 ・ 2 小時前 ・ 9
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 41
黃國倫「腎結石發作」待廁所2小時狂灌水 寇乃馨目睹「馬桶全血」
演藝圈知名夫妻檔黃國倫、寇乃馨4日攜手出席「2025聖誕文化藝術嘉年華」記者會，並率多位圈內好友出席。黃國倫在現場透露，自己長年受腎結石困擾，更當場展示先前排出的 4 顆結石。他的愛妻寇乃馨則分享了驚險的目睹經歷，直言腎結石發作時「整個馬桶都是血」。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 6
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
舒淇過敏仍硬撐！「素顏頂烈日」衝甘蔗林拍戲 她曝：每天都拍到生氣
由「金馬影后」舒淇領銜主演，並親自擔任出品人的全新力作《尋她》，即將在12月19日於台灣感動獻映。這回，舒淇徹底卸下明星光環，化身為了尋回失蹤新生女兒、毅然跟整個村子對抗的嶺南農婦。她不僅素顏入戲、深入農村生活、苦練嶺南粵語，只為讓角色在鏡頭前的每分每秒都真實可觸。即使她長期受紫外線過敏所苦，也仍然頂著烈日完成在甘蔗林的外景拍攝。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3
鄭秀文捲香港大火風波！正面回擊酸民質疑 不視禱告為廉價為恥
香港新界大埔「宏福苑」社區於上月 26 日發生重大火警，造成超過 159 人罹難，不少藝人也在第一時間為受難者祈福。香港天后鄭秀文日前透露自己在拍攝空檔趕往教堂參加祈禱會，希望以祈禱為災民帶來力量，卻遭部分網友質疑「只會祈禱、不見捐款」，引發熱烈討論。她今（5）日再度發文，以長文澄清整起爭議，強調自己當天就已捐出港幣 100 萬元。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 62
少了重要的人！小S崩潰 聽見大S「天上喊話」：還是要一起看煙火
台北101跨年煙火，邀請小S（徐熙娣）擔任旁白驚喜獻聲，101董事長賈永婕今（3）日透露，小S在錄音間一邊哭、一邊握拳頭，用力一個字一個字把旁白錄完，讓她看了十分不捨。這也是小S自今年2月痛失姊姊大S後，首次接下跨年相關工作，格外沉重又充滿意義。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 50
吳建豪傳暴瘦20公斤「瘦到脫相」拍影片秀麒麟臂曝光近況
吳建豪12月中將跟言承旭、周渝民組成F3在上海開唱，近日他曬出的電梯自拍照，被陸網傳他暴瘦20公斤，他昨先曬出自拍影片，證明自己沒有暴瘦，接著合體呂士軒並露出麒麟臂。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 14
邱澤婚禮前很焦慮！Lulu「洩雙方私下對話」 見新娘穿拖鞋跑全場做1事
邱澤與許瑋甯在上個月底補辦婚宴，現場眾星雲集，更找來女星Lulu（黃路梓茵）擔任婚禮主持，今（3日）她也發文分享當天的真實感受，表示從第一視角看著許瑋甯跟邱澤，「真的很像是坐在電影院第一排」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世
（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）體育頻道ESPN今天報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）昨天逝世，享年57歲。坎貝爾曾於上世紀90年代為湖人效力，期間與歐尼爾和布萊恩等前湖人球星並肩作戰。中央社 ・ 1 天前 ・ 13
《藥師少女的獨語》將拍真人版電影！男女主角曝光 網見「他」傻眼炸鍋
日本小說家日向夏作品《藥師少女的獨語》，繼轉成漫畫、動畫化之後，近期傳出將翻拍真人電影，日媒也爆料男女主角選角，女主角貓貓將由曾被封「天才童星」的蘆田愛菜演出，高顏值的男主角則由星二代野村康太飾演，消息一出引發動漫迷熱烈討論，網路反應也兩極。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
星談心／曾受怪力亂神影響 黃小柔童年被貼「相欠債」標籤陷憂鬱
黃小柔過去寫過許多愛情相關的書籍，小說還是頭一遭，黃小柔笑說自己「就是喜歡挑戰困難的路」。她起初只是和經紀人討論「今年想做一件有代表性的作品」，被建議寫愛情類型，但她自嘲：「再寫愛情沒人鳥。」直到某天與牧師聊天時被鼓勵：「為什麼不寫驚悚小說？我很看好你耶...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5
背後真相曝光 楊冪澱粉照吃還不超過50公斤
[NOWnews今日新聞]39歲「陸劇女王」楊冪憑《仙劍奇俠傳三》、《小時代》、《宮》等代表作叱吒娛樂圈，先前更在《生萬物》素顏、增重揣摩村婦，力拚成為實力派演員。近日楊冪私下用餐的影片在微博瘋傳，她...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 18
台八戀愛感回來了！劉書宏先婚後愛「落水甜吻邱子芯」
三立八點台劇《百味人生》收視口碑雙亮眼，其中由劉書宏、邱子芯組成的「凡姝CP」人氣持續攀升，兩人從原先不被看好，到劇情愈走愈像浪漫偶像劇，討論度狂飆，相關社群影音更累積突破200萬次觀看。劇中因家族企業而展開「兩年契約婚姻」的超凡與靜姝，隨著日常相處與多次面臨生死關頭，關係逐漸升溫，網友狂喊「台八戀愛感回來了」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話