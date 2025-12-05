專訪》 從「三個爸爸」理解李登輝：李安妮眼中私下的李前總統

李登輝基金會董事長李安妮接受新頭殼專訪。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 在外界眼中，李前總統李登輝的公共形象鮮明，不論是學者、政治家或台灣民主轉型的重要推手，都有大量評語。然而，作為一個李登輝的女兒李安妮，如何在龐大的公共角色背後，去理解父親真正的思想、性格與做事方式？她說，「我有三個爸爸」：學者、政治工作者、公民社會的父親。

目前擔任李登輝基金會董事長的李安妮，接受新頭殼專訪時透露，由她從自身角度談起，回溯父親在不同階段的樣貌，以及在家庭中鮮為人知的對話與互動。

李登輝基金會董事長李安妮專訪。 圖：張良一/攝

李安妮在公開演講中曾以「我有三個爸爸」作為題目，將父親的人生分成三個階段，從中理解李登輝的思想形成。

第一個爸爸：學者爸爸

她回憶，小時候的李登輝，是全心投入研究的學者。「那個時候的爸爸，非常認真、誠實、追根究柢。他做農業經濟不是只坐在研究室寫報告，而是一定要到田野去，看農民怎麼記帳、收入怎麼構成。」

即便小時候與父親互動不多，她仍深刻影響，並將這份學者精神形容為「值得尊敬，讓我想長大後成為那樣的人」。她也提到，當時的「學者公共形象」不同於今日，具有高度專業與社會期待。這種形象，也影響了李登輝後來的博士研究與政治思維。

政治工作者爸爸：幕後的細節與自我要求

她回憶，進入政治階段後，外界熟悉李登輝的台灣國語、各種政策論述，但在家庭中，呈現的是另一種「自我要求」。為了總統演講稿，他請女兒幫忙「注音」

她也提到一個鮮少被提及的細節─「每次重大演講前一天，我都要幫他把講稿注音。他是台灣囝仔，要講出讓全民接受的語言，他覺得這是他的責任。」

因為李登輝並未受過注音教育，有些詞還要靠日文發音輔助。她認為，這件事反映了他對語言、總統職責與台灣人自信的重視。

「衣著」與「場合的尊重」

李安妮也談到父親對場合的重視，例如穿著、儀態等細節，並說：「他不是因為當總統就隨便，他覺得每個場合都有該有的樣子。」

看見他「感謝幕僚」的地方

前陣子她在整理父親的演講資料時，曾看到在「辜汪會談」前的致詞稿當中，李登輝親手加上「策略小組成員」的感謝詞，並放在演講首段與結尾。「這讓我意識到，他不認為一切都是他一個人完成。他強調的是團隊。」這也讓她理解父親一再強調的理念：「沒有天縱英明的人，只有眾志成城」。她也提到在家裡與父親的對話：從婦女議題到同婚，都可以深度討論。

談婦女參政：他沒有表態，但「聽進去了」

李安妮回憶說，1996 年總統選後不久，父親曾向她詢問：「妳研究性別議題，那國民黨的婦工會能做什麼？」她直言提出，婦工會不該只有活動與聚會，應該深入地方，培養女性的公共參與，引入女性主義觀念，讓女性成為有自主性的政治行動者她也提醒父親，若真的推進女性自主性，短期內可能導致國民黨可能會失去至政權。但會有重生拿回來的機會。

「他最後只簡單說：『進步價值還是需要去做。』」當時父親雖然沒有具體承諾，但她相信那是父親的思考方式，「先聽進去，再深思」。

談到同婚：從反對到選擇「不公開反對」

她提到，同婚議題是兩人最常激烈爭論的議題之一。她坦言：「他一開始跟很多當時的老男性一樣，是反對的。」李登輝質疑政府投入大量心力推同婚是否恰當，而她則是從基督教信仰出發：「既然家庭以愛為基礎，兩個人相愛、沒有做壞事，為什麼不能組成家庭？」經過多次爭論，他雖未公開轉向支持，但逐漸採取「保持沉默」的態度。她透露：「我拜託他，如果被記者堵麥，就不要講反對。他沒有答應，但後來真的都不再公開評論此事。」她認為，這代表父親在保持個人立場之外，也尊重多元社會的面向。

未能記錄的遺憾：家屬視角的價值

李安妮也談到她的遺憾，「我跟他住了將近四、五十年，我現在很後悔沒有把我們的談話記錄下來。」看到其他政治人物的親子對話出版，她感嘆家書與對話的重要；但她仍願意將自己記得的片段分享出來，因為：「這些對話，能讓人看到他在公共形象背後的深層思考。」

透過李安妮的視角，李登輝不只是政治人物，也是一位在學術、政治與社會角色中不斷自我要求、願意傾聽家人與社會聲音的父親。不論是台上台灣國語的練習或對團隊的重視、對女性自主性的思考，或是面對同婚議題時的緩步轉變，都讓人看見另一個屬於家庭、屬於生活、屬於私人領域對話的李登輝。

