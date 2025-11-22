川普版「烏俄和平計畫」翻車! 美議員罵爆：荒謬到該看精神科

川普特使威特科夫（Witkoff，左）與俄羅斯先前談判的「28點和平計畫」遭提前曝光，隨後遭國際輿論砲轟。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 川普政府日前傳出在與俄羅斯密談「28點和平計畫」，尚未正式公開但已掀起國際輿論。據《POLITICO》報導引述多個歐洲外交官形容，川普特使威特科夫（Witkoff）所提出的草案「荒謬得需要看精神科」。多個 X 帳號評論與消息也指出，對此次「28點和平計畫」，美國政壇中的反對者不僅是民主黨感到不滿，就連共和黨重量級人士也罕見全面開火。

根據 X 帳號「Republicans against Trump」、「Visioner」文章提到，美國參議院軍委會主席、共和黨參議員維克（Roger Wicker）直言，川普版和平計畫最大的根本問題，就是要求烏克蘭「以土地換和平」，形同逼烏克蘭向普丁低頭。維克強調，烏克蘭是否保留武裝力量、保有多少國土，是烏克蘭人民的主權，「不能把一個最惡名昭彰的戰犯當成談判對象，逼一個正在被侵略的國家犧牲自己」。他也強調，任何承諾都不應獎賞普丁的侵略行為，更不能弱化美國及其盟友的安全。

維克警告，美國若相信可以與「一個連基本誠信都沒有的連環說謊者與殺人者」討論軍控，簡直是天方夜譚。 圖：翻攝自 X

維克更警告，美國若相信可以與「一個連基本誠信都沒有的連環說謊者與殺人者」討論軍控，簡直是天方夜譚。「所有涉及與普丁交換條件的想法，都應該被高度質疑。」

另一位共和黨大佬、前參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也罕見公開嗆聲，指出普丁整年都在「把川普耍得團團轉」。若白宮團隊更在意安撫普丁，而不是尋求真正能終止戰事的路徑，「那麼美國總統應該換掉他的國安團隊」。麥康奈並警告，若為了追求表面和平而犧牲烏克蘭，等同「獎勵俄軍屠殺」，對美國利益將是災難性的。

前參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也罕見公開嗆聲，指出普丁整年都在「把川普耍得團團轉」。 圖：翻攝自 X

而據「Nexta TV」披露，歐盟外交圈對這份和平方案既不買帳，也不客氣。有歐洲官員直言，方案根本「像是俄羅斯的輸出品」，完全不符合歐洲對戰爭終結的理解。此外，有外交人士指出，這份計畫不但沒有處理俄軍撤出與戰後保障問題，反而更像是要求烏克蘭「自割領土」換取暫時停火，「這不叫和平，是赤裸裸的投降」。

