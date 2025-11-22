路透：川普特使會普丁密友催生俄烏和平計畫 美政界浮現質疑
（中央社華盛頓22日綜合外電報導）根據多名知情消息人士，美國總統川普政府的代表上月與俄羅斯特使德米崔耶夫會面，以草擬終結俄烏戰爭的和平計畫，一些美國官員與議員如今對這場會議的影響越發感到擔憂。
路透社報導，這場會面於上月底在邁阿密舉行，出席者包含川普（Donald Trump）特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）以及俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev），RDIF是俄國最大主權財富基金之一。
德米崔耶夫是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）親近盟友，負責主導俄美關於烏克蘭戰爭的會談，今年已多次會晤魏科夫。一名美國高階官員告訴路透社，川普政府已核發特別豁免許可，准許他入境美國。
俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，美國政府將德米崔耶夫及其基金列入黑名單。
兩名知情人士透露，上月的美俄會議促成一份結束俄烏戰爭的28點和平計畫，其內容要求烏克蘭做出重大讓步。
根據路透社，目前尚不清楚德米崔耶夫是否在邁阿密會議提出某些俄方要求，這些要求是否又被納入了和平計畫。
此外，兩名知情人士表示，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）本週稍早也在邁阿密與魏科夫討論這份計畫。
不過烏梅洛夫稱自己只負責處理程序性事務，否認曾與美國官員商討計畫的實質內容。
川普昨天說道，他期待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在感恩節（11月27日）前同意這項計畫。路透社曾報導，美國已警告烏方若不接受，華府可能考慮裁減對烏軍援。
另一方面，兩名知情人士提到，美國國務院及白宮國家安全會議（NSC）內許多高階官員未獲和平計畫相關簡報；美國的烏克蘭事務特使凱洛格（Keith Kellogg）也沒有參與由魏科夫跟德米崔耶夫主導的磋商。
一名美國高階官員表示，國務卿盧比歐（Marco Rubio）有被告知28點和平計畫的內容，但此人未說明盧比歐得知的時間。
美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）發布聲明指稱，盧比歐在擬定計畫的整個過程中全程高度參與，但路透社訪問到的美國官員及其他知情人士反駁這項說法。
另一位美國官員透露：「完全沒有協調，國務院之前沒有人看過這份計畫，盧比歐也沒有。」此人補充道，計畫包含盧比歐先前已否決的內容。
路透社報導，當前情況引發川普政府與國會內一些人士擔憂，魏科夫跟庫許納迴避了跨部門程序，且他們與德米崔耶夫磋商所達成的方案偏袒俄羅斯利益。
美國聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾（Roger Wicker）說道：「這份所謂的『和平計畫』存在諸多問題，我非常懷疑它能促成和平。烏克蘭不應被迫將自身領土讓渡給普丁，他是全世界最惡名昭彰的戰爭罪犯之一。」
卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）俄羅斯及歐亞大陸計畫資深研究員馬西科特（Dara Massicot）評論：「普丁說他認為這份計畫可為未來的協議『奠定基礎』－這可能是個訊號，指出俄方打算在一份已對基輔不利的既有提案上，再要求增加及修訂內容。」（編譯：洪培英）1141122
其他人也在看
南非G20峰會美國缺席 領袖宣言草案聚焦氣候變遷
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）主要經濟體領袖今天齊聚南非，參加美國抵制的峰會，尋求就一份宣言草案達成協議。這項草案主要聚焦於氣候變遷。中央社 ・ 16 小時前
G20峰會約翰尼斯堡登場 南非總統強調多邊主義
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天在約翰尼斯堡主持20國集團（G20）峰會開幕時強調，面對「當今人類所面臨的威脅」，必須推動「多邊主義」。中央社 ・ 16 小時前
德國外長警告：俄烏協議不可操之過急
在美國提出結束俄烏戰爭的28點計劃後，德國外長瓦德富爾發出警告，呼籲各方冷靜應對、避免倉促達成協議。他還透露，歐洲正在緊鑼密鼓地制定替代方案。德國之聲 ・ 15 小時前
手術險、癌症險 守護退休生活
隨著年齡增長，身體機能逐漸退化，健康狀況也更容易受到影響，導致醫療費用在日常支出中占比提高。根據統計，目前65歲以上人口約占台灣總人口的2成，然而其醫療費用支出卻高達全體醫療支出的4成以上，顯示長者的醫療需求與費用負擔明顯高於年輕族群。此外，退休後缺乏公司團體保險的協助，個人需獨自承擔醫療費用，若遇到較大之醫療花費，可能會造成財務上的壓力。工商時報 ・ 6 小時前
不是吃太多！醫揭「10大隱藏陷阱」害你胖 晚上吃太健康中了
有時候，我們以為自己「沒吃很多」，但體重計卻無情地往上爬？胖，不一定是嘴巴的錯！你有沒有這樣的時候：明明三餐正常、不怎麼吃宵夜，但體重計卻像藏著惡意的朋友——每天都在提醒你「又多了一點點」。其實，你不是吃太多，而是被「生活」設了一堆小陷阱。現代人的生活節奏太快，吃飯變成配合時間的動作、喝飲料是提神、熬夜滑手機是「犒賞自己」。結果不知不覺間，我們每天的習慣都在「偷偷幫脂肪加班」。對此，重症醫師黃軒整理了一些那些藏在日常細節裡、讓體重悄悄上升的「生活陷阱」。 1、早上不吃早餐你以為不吃早餐能少攝取熱量？結果身體進入「節能模式」，代謝下降，中午餓爆→暴飲暴食。跳過早餐，與較高BMI、體脂或肥胖風險常見關聯；同時，晚吃午餐／晚餐也與較高 BMI 相關（時序營養學影響代謝）。研究顯示，常吃早餐者體脂較低；另一研究指出「不吃早餐＋晚吃午／晚餐」的組合，肥胖機率更高。 2、久坐不動的工作模式連續坐超過90分鐘，大腦會減少脂肪分解酵素的活性。每天多站1小時，一年可多燃燒約35,000卡。把長時間坐著切成「短暫起身走動」的小段，能明顯降低餐後血糖與胰島素反應（代表代謝更友善）。每20–30分鐘起身2–3常春月刊 ・ 1 天前
川普「28點和平計畫」曝光！傳要求烏克蘭重大讓步 美議員：偏袒俄羅斯
俄烏戰爭陷入膠著之際，一項由美國總統川普代表私下推動的「和平計畫」近期引爆華府政壇的擔憂與爭議。據多名消息人士透露，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）於上月在美國邁阿密與俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）舉行了密會，雙方討論了一份旨在結束俄烏衝突的28點和平計畫。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
「台灣有事」答詢引中國強烈反彈、經濟施壓...高市早苗再強調：政府立場一貫
高市早苗強調，政府對於「存亡危機事態」的立場也沒有改變...放言 Fount Media ・ 21 小時前
川普版「烏俄和平計畫」翻車! 美議員罵爆：荒謬到該看精神科
[Newtalk新聞] 川普政府日前傳出在與俄羅斯密談「28點和平計畫」，尚未正式公開但已掀起國際輿論。據《POLITICO》報導引述多個歐洲外交官形容，川普特使威特科夫（Witkoff）所提出的草案「荒謬得需要看精神科」。多個 X 帳號評論與消息也指出，對此次「28點和平計畫」，美國政壇中的反對者不僅是民主黨感到不滿，就連共和黨重量級人士也罕見全面開火。 根據 X 帳號「Republicans against Trump」、「Visioner」文章提到，美國參議院軍委會主席、共和黨參議員維克（Roger Wicker）直言，川普版和平計畫最大的根本問題，就是要求烏克蘭「以土地換和平」，形同逼烏克蘭向普丁低頭。維克強調，烏克蘭是否保留武裝力量、保有多少國土，是烏克蘭人民的主權，「不能把一個最惡名昭彰的戰犯當成談判對象，逼一個正在被侵略的國家犧牲自己」。他也強調，任何承諾都不應獎賞普丁的侵略行為，更不能弱化美國及其盟友的安全。 維克警告，美國若相信可以與「一個連基本誠信都沒有的連環說謊者與殺人者」討論軍控，簡直是天方夜譚。 圖：翻攝自 X 維克更警告，美國若相信可以與「一個連基本誠信都沒新頭殼 ・ 18 小時前
喪權辱國條款下周就要簽? 川普硬逼烏投降 美「這特使」氣到丟辭呈
[Newtalk新聞] 據英國《金融時報》 20 日報導，烏克蘭正面臨巨大壓力，被要求迅速接受美俄共同擬定的 28 點和平計畫。而據《每日電訊》報報導，美國總統烏克蘭問題特使基斯·凱洛格已因不滿而氣到丟出辭呈，傳出將於明年一月離任。 烏克蘭官員表示，川普政府已告知澤連斯基及其團隊，白宮正在按照「激進」的時間表推進該提案，以期在年底前結束戰爭。他們稱，美國官員期望澤連斯基在下週四感恩節之前簽署協定，目標是在本月晚些時候在莫斯科展示和平協定，並在 12 月初完成整個進程。 川普的俄烏問題特使凱洛格也透過 X 發布推文，對俄羅斯指控西方國家延長戰爭的言論發起批評，認為真正在延長戰爭的，「只有那個攻擊烏克蘭平民設施的俄羅斯」。 圖：翻攝自凱洛格Ｘ 帳號 這一時間表似乎極不可能實現，因為澤連斯基辦公室的官員表示，有幾點是烏克蘭的明確底線。他們正在制定反提案呈交給美方。 烏克蘭民間社會也可能對任何被視為投降或更有利於莫斯科的協議進行反擊。「這是礦產協議 2.0。」一位烏克蘭高級官員說，他指的是今年早些時候經過數月艱難談判達成的基輔與華盛頓之間備受爭議的協定，該協定賦予美國對烏克蘭關鍵礦產的權利。烏新頭殼 ・ 1 天前
藍毘尼慈濟園區興建中 落實佛教新願景
在佛陀誕生的故鄉──尼泊爾藍毘尼，一項跨越國界的大願正悄悄成形。藍毘尼慈濟園區，自今年四月底動工以來，在酷暑與雨季的嚴酷挑戰下，正一點一滴拔地而起。預計明年四月啟用，帶您來看目前園區最新的樣貌。 ...大愛電視 ・ 14 小時前
林岱樺旗山造勢大合影 (圖)
民進黨立委林岱樺（前左5）投入高雄市長初選，22日在旗山造勢邀律師助講，並與多名市議員拍攝大合照。中央社 ・ 14 小時前
大學生想存股！ 打工月賺8千「想買台積電」 內行人勸：換這支
大學生想存股！ 打工月賺8千「想買台積電」 內行人勸：換這支EBC東森新聞 ・ 1 天前
美航空總署預警 航班飛越委國有風險
美國跟委內瑞拉的關係陷入緊繃。美國聯邦航空總署21日警示航空公司，航班飛越委內瑞拉上空，可能會面臨潛在危險，要求在飛越委國上空前72小時必須通報。但同一天，委內瑞拉總統馬杜羅在首都開心起舞，強調跟美國要和平，不要戰爭。公視新聞網 ・ 14 小時前
白俄：特赦31名烏克蘭囚犯
白俄羅斯通訊社(Belta)今天(22日)報導，白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)赦免了31名在白俄境內因犯罪被定罪的烏克蘭公民。 該通訊社引述魯卡申柯發言人艾斯蒙特(Natalia Eismont )報導，這項特赦是應烏克蘭要求，根據總統盧卡申科與美國總統川普所達成的協議所進行。 她說：「現在，就在此刻，他們正在被移交給烏克蘭當局。」（編輯：鍾錦隆）中央廣播電台 ・ 14 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 1 天前
中國再跳腳！賴清德吃壽司登日本地鐵 2官員跟進「暴點日料」挺日
中日緊張情勢未歇，為了日本首相高市早苗就「台灣有事」假設性情境的答詢說法，中國近日連續出招，日前喊停才剛恢復的日本水產品進口及牛肉進口磋商。對此，總統賴清德20日午間率先貼出午餐吃壽司、味噌湯的照片，外交部長林佳龍晚間則秀出「暴點日本干貝刺身」的照片，正在歐洲出訪的外交部政務次長吳志中、駐歐盟暨比利時代表謝志偉也前往日本料理店用餐，表態挺日本。高市早苗7日......風傳媒 ・ 1 天前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 6 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 1 天前
賴清德發文致敬黃百韜 滿志剛批：政治算計為謀個人利益
滿志剛表示，他今日前往忠烈祠向黃百韜將軍的靈位與銅像鞠躬致敬，因為每一位守護中華民國、為國奮鬥與犧牲的英雄，都值得被紀念與追思。然而，他質疑總統賴清德今日在臉書上的紀念貼文句裡行間充滿政治算計。他指出，對民進黨而言，「國共內戰」長期是避之唯恐不及的議題，...CTWANT ・ 15 小時前