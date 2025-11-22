不演了？再嗆澤連斯基「沒籌碼」川普逼割地限武：總有一天得接受
[Newtalk新聞] 俄羅斯持續侵犯烏克蘭之際，美國總統川普（Donald Trump）近期連番強壓烏克蘭，公開點名基輔必須盡快接受華府主導的28點和平方案，還設下一週期限。川普重申，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）沒有牌可以打，若不滿意提案，烏俄戰爭只能繼續打下去，總有一天「他得接受一些他一直不願意接受的東西。」
川普21日下午在白宮表示，冬天逼近、戰線傷亡飆升，再加上烏克蘭多座能源設施遭到密集攻擊，所有跡象都說明戰爭必須趕快結束。川普指出：「我們已經有一份計畫。現在發生的事情真的很可怕。我們有一條通往和平的方法──或者至少我們認為有。」川普接著說：「他（澤倫斯基）最後必須喜歡這份計畫，如果不喜歡……那他們大概就只能繼續打下去吧。」
川普回憶，在今年2月於橢圓形辦公室會面的場景時就告訴澤連斯基，烏克蘭「沒有足夠的籌碼」讓戰爭完全照他的條件終結，總有一天「他得接受一些他一直不願意接受的事情。」川普指稱：「我認為他（澤連斯基）一年前、甚至兩年前就應該達成協議。最好的協議其實是戰爭根本不該開始。」
川普支持的28點俄烏和平計畫要求烏克蘭將東部頓巴斯（Donbas）地區的控制權全部讓予俄羅斯，儘管烏克蘭目前仍控制該地區約12%的領土，並在前線強化防禦。在這項和平計畫中，烏克蘭還需同意限制軍隊規模在60萬人以內，歐洲戰鬥機也將部署於波蘭，但北約部隊不會駐紮於烏克蘭。這些條件與俄羅斯先前要求相符，但牴觸烏克蘭劃定的「紅線」。
始終拒絕在領土與安全問題上讓步的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）聲稱，這份美國方案可以作為為期近四年的戰爭的最終解方。若烏克蘭拒絕這項提案，俄羅斯將奪取更多領土。俄軍據稱拿下烏克蘭城市庫皮揚斯克（Kupiansk）的情況，在前線其他關鍵區域「勢將重演」。
澤連斯基則向全國發表的談話呼籲團結，並強調自己不會背叛烏克蘭，他坦言：「現在，烏克蘭面臨一個非常艱難的選擇，要嘛失去尊嚴，要嘛冒著失去重要夥伴的風險。」並承諾：「我會24小時不間斷努力，確保至少有兩項原則不能被忽視，烏克蘭人的尊嚴，以及自由。」
