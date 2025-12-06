川普「國家安全戰略」報告提8次台灣 賴清德致謝：將持續作為可信賴的夥伴

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

美國白宮日前公布2025年「國家安全戰略」報告，其中內容8度提及台灣，不僅稱美國不支持改變台海現狀，更強調台灣對全球半導體的重要性。對此，總統賴清德今（6）日發文回應，台灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，維護區域和平。

賴清德透過社群X表示，感謝美國國家安全戰略將嚇阻台海衝突列為優先事項，並重視第一島鏈的安全。（資料照）

賴清德今天透過社群X發文表示，非常感謝美國國家安全戰略將嚇阻台海衝突列為優先事項，並重視第一島鏈的安全。台灣將持續作為可信賴的夥伴，堅定致力於強化自我防衛能力，以維護區域和平。

總統府發言人郭雅慧今日受訪指出，美方這次公佈的國家安全戰略，關於印太部分有幾個關鍵訊息。第一 ，清楚點名了中國是區域和平穩定最大的威脅來源；第二，和平要靠實力，不是靠喊口號，強化自我防衛能力是重要的。

郭雅慧續指，第三，當中談到日本、南韓、台灣、整個印太，大家要共同強化國防，也要一起負擔這樣的責任；第四，最後整個戰略最重要的目標是，希望能防止中國進犯台灣，可說是「台灣沒事，印太就沒事」。

