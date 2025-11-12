廚餘去化是環境問題 黑豬農盼長期仍應成立蒸煮中心
〔記者陳彥廷／屏東報導〕禁止廚餘餵豬後，各縣市廚餘已經開始有外溢現象，環境部昨天(11日)在中部召開「養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助」說明會。對此，飼養台灣本土黑豬的屏東六堆豬農組成「屏東縣黑豬飼養畜牧協會」喊話，長期目標必須由中央主導建立「蒸煮中心」，因為從另一角度來看，廚餘餵豬是去化60％的廚餘，以極端的環境衛生角度來看，「要埋要丟，也應煮到沒風險再丟」。
「不該用個案來全盤否定，更不該是原罪」，屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源坦言，其實他們比誰都怕非洲豬瘟讓自己賠到血本無歸，但從亞洲被入侵以來，傳統上以廚餘養餵肥成的黑豬產業不時就變成箭靶，他們花了許多時間、精力及成本去配合政府改善各種設備、提升廚餘去化流程，就是希望守住這個「台灣純種」的美味六堆黑豬能夠繼續端上餐桌。
方志源說，光從台中露天傾倒廚餘這件事來看，不僅可能吸引野豬吃食而讓病毒在野外流竄，也難保比如老鼠等動物不會因吃食沾染，又再侵入豬場造成傳染，而這也顯現即使是6都，面對大量廚餘去化也都窘態百出，遑論全進焚化爐的新問題。
方志源指出，從環境面來看，廚餘餵豬約只占養豬產業6％，卻去化至少60％廚餘，他認同現階段因風險而禁餵，但中期應開放禽類下腳料餵食，長期目標則是由中央從環境面下手，主導設置蒸煮中心，全面讓動物性蛋白的廚餘進入高溫蒸煮，且極端來說，就算要丟棄或掩埋廚餘，也是蒸煮、淨化後再丟，才儘可能杜絕有關廚餘的的任何疫病及污染環境的風險。
更多自由時報報導
鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看
變弱鳳凰還會放假嗎？11/13停班課一次看 17縣市宣布了
鳳凰颱風不見了？衛星雲圖一片空 鄭明典：低層環流仍完整
還有颱風假放嗎？3縣市明上午達停班停課標準
其他人也在看
反對廚餘養豬 豬農擬12月4日抗議
非洲豬瘟引發廚餘養豬爭議，目前政府雖仍禁止，但傳出農業部有意重新開放而引發養豬協會不滿，不排除12月4日號召豬農北上抗議。不過屏東縣黑豬飼養畜牧協會認為，無配套措施就全面禁止廚餘餵豬，並不會比較好，且遵守SOP的廚餘養豬戶沒有錯。行政院院會13日將討論豬瘟防疫措施、產銷調節及廚餘去化等民生議題。中時新聞網 ・ 5 小時前
黃明志捲護理女神命案！大馬警完成調查「靜候檢方指示」 關鍵決定明天揭曉
馬來西亞歌手黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯命案後，案情發展再度引發關注。馬國警方已於11月12日證實，相關調查工作已全數完成，並正式將報告呈交副檢察司審閱，靜候檢方的最新指示，以決定是否對黃明志提起訴訟。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
計程車博物館慘淹水！逾20輛骨董車「沾滿泥濘」
計程車博物館慘淹水！逾20輛骨董車「沾滿泥濘」EBC東森新聞 ・ 10 小時前
大馬警長證實：黄明志與謝侑芯「有超友誼親密關係」
馬來西亞知名歌手黄明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，警方11日證實黄明志和謝侑芯之間有超友誼的親密和特殊關係！《中國報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾今午在警察總部受訪時證實前述說法；表示死者從國外進來就與黄明志在一起，還一起下榻酒店，直到事件被揭發，因此相信2人的關係特殊和親密。太報 ・ 1 天前
詢問度超熱烈！「永慶薪自由」徵才方案 三天逾百人應徵
台灣房市在交易量萎縮，不少房仲品牌陸續關店或縮減規模，反觀永慶房屋逆勢成長並宣布雙北市展店目標邁向350店！為達成目標，業務新人福利再升級，永慶房屋自今年11月起推出全新《永慶薪自由》徵才方案，為業務新人提供「前12個月每月6萬元」收入保障，等於首年年收入保障達72萬元，展現企業實力及對人才培育的重視，作為安心就業及轉職的起點。「6萬X12個月」穩定起跑 安心學習蓄勢待發永慶房屋以「誠實專業服務、重視員工發展」為核心理念，打造兼具高收入、高效率與高生活品質的幸福職場，做新人的最強後盾！即使是無房地產經驗的社會新鮮人，只通過面試錄取並報到就可以領取，吸引眾多轉職者選擇年前行動投入房仲產業，《永慶薪自由》徵才方案宣布三天時間，就有超過100位求職者來電來函應徵，詢問度破表。永慶房屋人資部塗振宏協理表示，業務新人保障前12個月每月6萬元收入，是延續多年保障制度的升級版本，主計總處公布2025年上半年，30歲以下青年的經常性薪資中位數為3萬1537元，相較之下，永慶房屋提供業務新人的6萬元保障收入，更顯競爭力！除了高收入起步之外，還有完善的「一對一師徒制」，由資深師父手把手帶領新人熟悉工作、學台灣好新聞 ・ 10 小時前
輔大醫院爆濺血意外！突亮刀劃傷醫師 病患當場被捕
警方獲報後立即趕抵現場，經了解醫師右手腕有刺傷、左腹部輕微擦傷，經院內醫療團隊即時處置，並無生命危險。員警當場逮捕曾嫌，並查扣作案用的美工刀一把，目前已將其帶返派出所，釐清詳細的犯案動機與過程。輔大醫院對此事件發表嚴正聲明，強烈譴責任何形式的醫療暴力行為...CTWANT ・ 1 天前
颱風鳳凰致農損逾千萬元 花蓮、宜蘭最多
（中央社記者汪淑芬台北12日電）農業部表示，統計颱風鳳凰造成的農業損失，到今天下午5時止，達新台幣1122萬元，其中花蓮縣損失占比近一半，其次是宜蘭縣損失占38%。中央社 ・ 13 小時前
鳳凰颱風釀災情 北市水利處馳援宜蘭縣救災
因鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，造成宜蘭縣嚴重積淹水，蔣萬安市長第一時間就致電宜蘭縣代理縣長林茂盛，願意協助救災支援，北市水利處立即盤點機具和人力組成救災團隊，今天將分批次前往宜蘭縣救災，第一批次已於12日中午出發。北市水利處表示，針對目前災情需要，經盤整人力、機具後，將分3批次出發，第一批團隊已於12日中午12點半出發前往宜蘭縣蘇澳鎮和羅東鎮救災。這次支援抽水機具為19台4英吋移動式抽水機及16名人力，整備完畢後隨即出發，貢獻臺北的一份力量。水利處指出，這次救災水利處派出19台「4英吋移動式抽水機」前往，移動式抽水機堪稱「抽水即戰力」，防汛期間第一時間到現場執行排水任務。過去也多次支援外縣市災情，例如:今年728豪雨重創南部縣市，水利處就曾派出「4英吋移動式抽水機」南下嘉義縣救災。水利處強調，防救災沒有地域之分，獲悉宜蘭縣災情，水利處立即完成內部調度與支援編組，希望能提供臺北市救災經驗，以最快的速度協助宜蘭縣恢復原有的市容。更多新聞推薦 ● 橋頭仕豐新亮點 公兒10公園成親子休憩新選擇台灣好新聞 ・ 8 小時前
颱風鳳凰減弱 高雄等縣市宣布11/13正常上班課
（中央社台北12日綜合報導）颱風鳳凰持續減弱，截至今天晚間8時止，已有苗栗縣、新竹縣市、台東縣、金門縣、高雄市、屏東縣、台南市、嘉義縣市、澎湖縣宣布明天正常上班、正常上課。中央社 ・ 13 小時前
六校組團赴日本廣島縣教育交流 跨國學習拓展視野
基隆市信義國中領軍南榮國中、中正國中、成功國中、二信高中與八斗高中六校共16名師生代表，前往日本廣島縣廿日市市，展開為期五天的國際教育交流活動。該行旨在促進台日學校之間的友好合作，拓展學生的國際視野，並體驗日本多元的教育文化。基隆代表團拜會廿日市教育委員會教育長生田，雙方進行親切會談，期盼未來能持續深化教育交流與師生互訪；隨後，代表團分批前往這次活動主辦的四所國中│廿日市中學校、七尾中學校、阿品台中學校與野土反中學校，與日本學生共同上課。日方特別安排多樣的課程內容，包含英語、音樂、體育、柔道與社團活動，讓台灣師生能親身體驗日本的教學氛圍與校園文化。期間，代表團也馬不停蹄走訪廿日市市其他六所國中，和更多學校進行教育交流，透過活動與課程參與，更加深入了解日本教育制度與校園特色 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
創新傳承工藝 台灣藺編教育模式獲日本設計獎
（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）台灣藺草學會參加2025日本優良設計獎獲雙項國際大獎，獲獎作品並非單一「產品」，而是涵蓋教材、課程、檢定認證到品牌整合的藺編教育模式，盼以創新模式推動工藝傳承。中央社 ・ 11 小時前
海巡獲報即刻救援暈厥民眾 呼籲颱風期間慎防水域危險
海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所11日接獲彰化縣消防局第四大隊漢寶消防分隊通報，指稱漢寶蚵道有民眾身體不適暈厥，亟需救助，隨即派遣安檢所同仁攜帶救生救難裝備趕赴現場處置。海巡人員抵達漢寶蚵道，與漢寶消防隊隊員徒步於距岸約1公里處發現該民眾，經初步評估，民眾尚有意識且無明顯外傷，救援人員立即以搬運毯協力將其抬運上岸，並由消防單位後送醫院治療。第三岸巡隊呼籲：颱風來襲時請遵循政府發布之防災指引，並可透過「Go Ocean 海洋遊憩風險資訊平台」查詢即時海象與風險熱區，避免進入危險海域，保障自身與救援人員安全；另民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打「118」免費服務專線請求協助，海巡人員將於第一時間投入教援。更多新聞推薦 ● 橋頭仕豐新亮點 公兒10公園成親子休憩新選擇台灣好新聞 ・ 9 小時前
大葉與越南肯特就業高專締約合作 推動跨國教育與人才培育
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學持續拓展國際教育合作版圖，今（12）日與越南肯特就業高等專科 […]觀傳媒 ・ 12 小時前
王世堅點名鄭麗君「足以匹敵蔣萬安」 吳怡農：透過民調找到最強候選人
民進黨將由誰對決力拚連任的台北市長蔣萬安受到關注，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已遞交參選意願表，正式參戰。不過，也被點名是可能人選的民進黨立委王世堅除了表態自己不選之外，還點名行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君是最大咖，都非常適合。對此，吳怡農今（12）日表示樂見，公開邀請有志向的人，跟他一樣儘早表態、宣布爭取，公平競爭、透過民調的方式，找到最強的候選人。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
警報解除! 鳳凰登陸"20分鐘就陣亡" 高雄晚間一度大風大雨
南部中心／蘇晟維、廖錦雄、劉尹淳、林樹銘 屏東-高雄報導鳳凰颱風12日晚間7點多登陸恆春半島，短短20分鐘，就減弱為熱帶性低氣壓，氣象署已解除海陸警。不過，晚間高雄一度出現大風大雨，墾丁海邊也捲起大浪，有隻梅花鹿，疑似被狗狗咬傷，受困在沙灘上，由海巡人員在旁戒護，但登陸點的恆春，反倒風雨不明顯，店家把握賺錢機會，照常營業。屏東恆春鎮上的店家，燈火通明，業者把握颱風雨勢還不明顯的時刻，照常開門做生意。（圖／民視新聞）屏東恆春鎮上的店家，燈火通明，業者把握颱風雨勢還不明顯的時刻，照常開門做生意。土魠魚羹業者表示，颱風天我們都會營業，今天生意不錯，人有比較多，因為比較少人營業。民眾表示，家裡沒煮，但不太擔心颱風啦，風雨不是很大。民眾放颱風假，家裡乾脆不煮了，直接到外頭覓食，煎餃攤前不斷有民眾排隊。蒸餃店業者表示，昨天就有決定今天要營業，因為看昨天的風雨沒有想像中那麼大，生意也是蠻好的。高雄市區，晚間在颱風登陸後，風勢和雨勢一度增強。（圖／民視新聞）虛弱的梅花鹿，躺在南灣的沙灘上，等待救援，鳳凰颱風快閃，墾丁海邊一度捲起大浪，有梅花鹿疑似被狗狗咬傷，受困在沙灘，海巡人員拿著手電筒，隨時戒護小鹿的身體狀況。高雄市區，晚間在颱風登陸後，風勢和雨勢一度增強，有機車騎士只好停下車穿雨衣，還有行人撐傘快步通過路口，就怕被淋成落湯雞。民眾表示，覺得蠻傻眼的啦，明天要正常上班上課，然後現在雨這麼大，就覺得這個颱風有點難以捉摸。鳳凰颱風12日晚間7點多登陸恆春半島，短短20分鐘，就減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也在晚間8點半解除海陸警報，但受到颱風外圍環流影響，高屏地區13日仍有出現局部大雨的可能，提醒民眾多加留意。原文出處：警報解除！鳳凰登陸「20分鐘就陣亡」 高雄晚間一度大風大雨 更多民視新聞報導墾丁海灘竟出現梅花鹿！疑遭野狗咬傷無法逃離 多次險遭大浪滅頂鳳凰風雨強! 後壁湖"冷卻塔被吹斷" 小琉球巨浪打過堤防鳳凰颱風1940恆春登陸 入冬最強冷空氣「這天」報到！全台有感降溫民視影音 ・ 9 小時前
南市學生音樂賽 永信管樂團特優
記者汪惠松∕永康報導 永康區永信國小以社團形式成立的學生管樂團，參加台南市一一四學年…中華日報 ・ 12 小時前
廚餘養豬可行？學者籲地區集中處理飼料化
（中央社記者張雄風台北11日電）廚餘養豬禁令尚未解除，農業部表示，解禁3要件包含落實查核、即時監控、完備法令。學者建議可仿效日本，集中處理地區性事業廚餘，將廚餘飼料化，可穩定去化全台1/3的廚餘量。中央社 ・ 1 天前
韓版學測「修能」將登場 警開道載送.航班調整 保考生順利
南韓學測「修能」即將在13日登場，除了考生在做最後衝刺，全國也進入備戰狀態。為了確保考試能順利進行，公家機關將調整上班時間，錯開考生通勤時段，警方也會開道協助趕考學生；甚至在英文聽力時段，機場也將配合暫停飛機起降，降低噪音干擾。不過，就在全南韓為學子加油之際，頂尖學府包括延世大學，卻爆出利用AI，集體作弊的事件。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
轎車轉彎疑車速過快 撞行人庇護島翻車2人傷
轎車轉彎疑車速過快 撞行人庇護島翻車2人傷EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風釀宜蘭大淹水！行政院長卓榮泰視察三星蔥災損
鳳凰颱風今（12）日晚間7時40分左右自屏東縣恆春鎮登陸，隨後減弱為熱帶性低氣壓，氣象署於晚間8時30分解除颱風警報。行政院長卓榮泰今日前往宜蘭三星鄉視察青蔥災損。中天新聞網 ・ 10 小時前