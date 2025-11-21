(影) 波蘭大使在俄遭圍毆! 波關閉俄使館 部署一萬兵啟動「地平線行動」

[Newtalk新聞] 在鐵路破壞事件引發高度緊張後，波蘭與俄羅斯的關係急速惡化，雙方外交衝突持續升級。19 日，波蘭宣布關閉俄羅斯在格但斯克的最後一處領事館，並部署一萬名士兵加強國內防衛。波蘭駐俄大使則遭到激進分子襲擊，兩國關係陷入多年來最嚴重的外交對立。





據《衛報》報導，波蘭副總理暨外長西科爾斯基（Radosław Sikorski）宣布，撤銷俄羅斯駐格但斯克領事館運作許可，指控俄羅斯情報機構策劃近期針對波蘭鐵路系統的破壞事件。這次爆炸破壞了波蘭境內重要物流路線，被波方定性為「國家恐怖主義」。格但斯克領事館遭關閉後，俄羅斯在波蘭已無任何領事館運作。

有消息稱，一條通向烏克蘭的波蘭鐵路疑似遭有心人士破壞。 圖：翻攝自 @christogrozev X 帳號





俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄波關係已「徹底惡化」，稱波蘭「試圖將一切問題與俄羅斯掛鉤」，但所有指控「毫無根據」。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）也表示，俄方將削減波蘭在俄境內的外交及領事人員作為回應。





波蘭國防部同日宣布啟動「地平線行動」（Operation Horizon），將在全國部署 10,000 名士兵，以保護關鍵基礎設施、預防可能的破壞行動。這是波蘭近年規模最大的國內軍事部署，反映政府對安全局勢的高度警戒。





波蘭自主生產的 PT-91 主戰坦克。 圖：翻攝自 騰訊網 天眼看亞太





在關閉領事館後，波俄關係迅速惡化。波蘭媒體《選舉報》週四（20 日）報導，波蘭駐俄羅斯大使克拉耶夫斯基（Krzysztof Krajewski）16 日在聖彼得堡出席活動時遭到一群激進人士襲擊。克拉耶夫斯基自 2021 年起擔任駐俄大使，當時他正前往聖彼得堡的聖凱瑟琳天主教堂（Catholic Church of St Catherine）參加波蘭語的禮拜活動，以慶祝波蘭國慶日。





波蘭國防部宣布全國性公民軍訓計畫正式啟動。 圖：翻攝自 X





大使遭到約 10 名高喊反波蘭、反烏克蘭口號的團體包圍，從言語侮辱迅速升級為企圖肢體攻擊。報導指出，這群人言語上批評克拉耶夫斯基代表的波蘭政府支持烏克蘭，隨後「其中幾人試圖對大使施以攻擊」。波蘭國家保護局（SOP）的警員立即作出反應，保護大使。





自俄羅斯全面入侵烏克蘭後，隨著波俄關係惡化，波蘭國家保護局的警員一直隨行保護克拉耶夫斯基。波蘭外交部對此事件表達「強烈憤慨」，並向俄方提出正式抗議，這被視為多年來最嚴重的針對波蘭外交官的安全事件之一。

