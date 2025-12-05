怨氣是癌細胞超級肥料！情緒毒素可能積出「7種癌症」越憋越傷身
現代人工作和生活的壓力負擔重，往往遇到不愉快還得忍氣吞聲，卻忽略掉壞情緒對身體的影響有多大！正所謂「忍一時乳腺增生、退一步卵巢囊腫、憋一天甲狀腺結節」，長久負面情緒與高度壓力，很可能會讓荷爾蒙分泌錯亂、免疫系統大受打擊，當身體防線漸漸崩潰、抗病能力減弱，就容易演變成負面影響，甚至是提高罹癌的可能性！（編輯推薦：一堆人當小毛病！美腫瘤科醫師列4症狀是「罹癌警示燈」再普通都別硬撐）別讓情緒悶成癌！7種癌症可能與心情不好有關聯
據統計，超過半數的上班族都有工作時間長、壓力大等狀況，癌症風險高出一般人3成；國內外也有許多研究證實，負面情緒和壓力可能與罹癌有關聯，像是甲狀腺癌、乳癌、子宮頸癌、卵巢癌等7種癌症，背後很可能與一個人悶悶不樂、壓力山大等情緒因子相關！
甲狀腺癌
台中慈濟醫院鄭群耀中醫師表示，中醫觀點認為甲狀腺結節通常與憂思鬱怒、肝鬱火伏或情志內傷、肝失條達導致肝氣鬱結有關，患者體內陰陽乖戾，痰濕內生，氣滯痰凝，淤積久聚而成形，遷延日久引起血脈瘀阻，最後形成甲狀腺結節。如果發現甲狀腺結節，就要儘速治療，才能預防癌變成甲狀腺癌。
乳癌
壓力被視為乳癌危險因子之一。乳癌防治基金會的文章指出，長期處於高度壓力會使發炎因子增加，進而削弱免疫系統，也因此更容易出現慢性發炎或各項疾病問題，一項「乳癌患者就醫歷程壓力調查」中更顯示，有超過6成的乳癌患者在確診前，就已經飽受情緒或壓力所苦。（編輯推薦：惡性度高也逆轉！她61歲罹最凶險乳癌，做對這件事5個月癌細胞全消）
子宮頸癌
《小心嘴破：身體免疫拉警報》一書中提到，承受大量壓力的族群，腎上腺容易因為工作過度而疲乏，導致皮質醇分泌不足、無法有效對抗壓力，進而干擾中樞神經系統、內分泌系統和免疫系統的相互反應，一些前瞻性研究也顯示，追蹤觀察子宮頸抹片結果顯示異常的婦女，發現有情緒問題者，多數會發展成子宮頸癌。
胃癌
台灣的本土研究中曾指出，憂鬱症會增加2～3倍消化潰瘍的發生風險。而胃部反覆經歷潰瘍、癒合的過程，就會增加細胞變異的風險、造成胃癌機率提高。
肝癌、胰臟癌、前列腺癌
日本國立癌症研究中心曾在期刊《科學報告》發表的一篇研究指出，精神壓力等級高的人也會有比較高的罹癌風險皆，日本國際醫療福祉大學醫院內科學教授一石英一郎也表示，其中又以肝癌（33％）、前列腺癌（28%）與胰臟癌（26％）占比最高。
👇
3招帶你放鬆心情、穩定情緒，不讓癌症趁虛而入！
長期陷在怨氣、憤怒等負面情緒中，預防醫學醫師洛桑加參提醒，很可能會讓判斷力變差，各種生理、心理疾病也會接踵而來，甚至誘發癌症，但如果平時能夠培養善意、穩定情緒、放鬆壓力，就可以透過修復身心，離癌症因子遠遠的！生活中我們可以開始試著這麼做：
多愛自己一點
洛桑加參醫師建議，人在憤怒時的決策多半都是錯誤的，若能換位思考，以同理取代怒氣，不僅能避免衝突，也能讓身心獲得平靜，而少了仇恨與怨懟，就能免於情緒性疾病的威脅，也能找回安定的健康。
少反駁、多聆聽
你有過對方說了你不認同的事，就跳進去和他爭論的經驗嗎？洛桑加參醫師提醒，遇到對方說了你不認同的話題時，如果不反駁、認真聆聽，才有機會達到有效溝通，也不容易讓自己被情緒支配，久而久之，也不怕壞情緒影響身心健康。
從五感來紓壓
黃予岑諮商心理師在臺北市衛生局的衛教文章中建議，從五種感官找到紓壓的出口，能夠有效達到撫慰身心的效果，例如看看出遊隨手拍的風景照、聽聽放鬆的音樂、聞聞喜歡的精油或香水、吃一口喜歡的甜點、抱抱心愛的寵物等，都有助於減壓。
快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康\n
更多早安健康報導
60歲大叔血糖190→90！日醫認證「最強3習慣」連血壓都降回來 唐玲挺過胃癌四期又爆糖尿病前期！自省早餐喝1飲品不甜血糖卻狂飆
其他人也在看
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 52
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
小孩咳嗽5天！醫師爸抱怨老婆太緊張 一照Ｘ光「左肺全白掉」差點插管
醫師爸自責不已！一名幼兒園學童咳嗽伴隨發燒五天，媽媽帶去小兒科就診，醫師一聽診發現呼吸聲異常，建議立即照X光，結果驚見「左肺整個白掉」，差點需插管住進加護病房。專家提醒，兒童出現咳嗽、發燒等症狀，應及時尋求專業兒科醫師協助，以免延誤病情。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 5
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 4
全台235萬人受影響！熟女罹「肌腱炎」連半夜翻身都會痛醒
48歲的王小姐擔任貿易公司行政主管。4個月前開始覺得右肩不適，穿脫衣服感覺卡卡的，後來連夜間睡覺翻身都會痛醒。先到地方診所求醫，經Ｘ光與超音波檢查後診斷為肩旋轉肌腱鈣化性肌腱炎。醫師評估後透過人工智慧輔助分析系統，確認她屬於體外震波(ESWT)反應良好族群。在給予治療後，3週內疼痛明顯緩解，手臂活動也恢復靈活；大約3個月後，王小姐已能回復正常生活。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了
根據最新糖尿病年鑑數據，台灣現已有超過250萬名糖友。最新研究顯示，部分台灣民眾仍對糖尿病有負面印象，有43.3%民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅。對此，衛福部國民健康署署長沈靜芬表示，糖尿病只要好好控制、調整，其實跟一般民眾是一樣的，並呼籲高風險族群應把握免費健康檢查機會及早篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
吃完羊肉爐突然尿不出來 40多歲壯男攝護腺發炎腫脹
一名40多歲男子跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到吃完以後，整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，但每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，等到天亮跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
比塑化劑更恐怖！塑膠微粒傷血管、易變胖 醫推「3食物」助排毒
塑膠製品不只污染海洋，長期累積恐傷健康。營養醫學醫師劉博仁表示，研究發現，人體糞便、血液、大腦都已驗出塑膠微粒，塑膠顆粒可能與腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病神經退化有關，若想避免遭汙染，除了避免熱食接觸塑膠，飲食方面多攝取蔬果，膳食纖維可增加腸道蠕動、促進塑膠微粒排出，尤其高果膠蔬果、高纖維蔬菜、海藻類。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
12/7「大雪」13項禁忌習俗一次看！「2招」可旺財 命理師示警2地方別去
本週日（7日）上午5時5分將迎來24節氣之一的「大雪」，民俗上有不少禁忌。對此，民俗專家楊登嵙分享「大雪」7大習俗與6大禁忌，並傳授2絕招可旺財旺運。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前 ・ 發起對話
「這1食材發芽」吃進肚恐中毒休克！營養師嚴厲警告 很多人以為切掉就好
打開廚房櫃子，發現馬鈴薯冒出綠色小芽，或是地瓜長出紫色藤蔓，這些場景是否似曾相識？許多人都會猶豫，或許切掉發芽的部分還能吃嗎？而有些報導說曾發生學童因食用發芽馬鈴薯而集體中毒的事件或致死案例，但並非所有發芽食材都危險，讓輔大醫院營養部王貝文營養師來釐清真相。 馬鈴薯發芽別冒險 熱也煮不掉的毒 王貝文營養師指出，馬鈴薯發芽時會大量產生茄鹼這種神經毒素，正常馬鈴薯的含量約每公斤50到100毫克，但發芽後會暴增5到6倍；麻煩的是，毒素不只集中在芽眼，整顆馬鈴薯的含量都會上升，所以切掉發芽處並不保險。王貝文營養師依據臨床研究表示，每公斤體重攝取2到5毫克茄鹼就可能中毒，出現喉嚨刺痛、噁心嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，嚴重時甚至會血壓驟降、呼吸困難。最讓人擔心的是，茄鹼非常穩定，水煮油炸都無法破壞它，高溫烹調根本沒用。若嚐到明顯的苦味或澀味請立即丟棄。因此，衛福部食藥署明確建議，發芽或變綠的馬鈴薯應該整顆丟棄，別為了省錢拿健康冒險。平時保存時要放在陰涼通風處，用不透光的紙袋或布袋裝，避免陽光照射，也不要放冰箱冷藏。切記：發芽、削厚皮仍不能保證安全。 地瓜發芽沒問題 芽葉還可以當菜吃 地瓜和馬鈴薯雖然長得常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
醫學大突破！大腸癌「雙效神疫苗」縮腫瘤80% 轉移也能抑制
台大醫學院與美國史丹佛大學合作的研究團隊，成功開發出大腸癌預防及治療的雙效疫苗，為癌症治療帶來新希望！研究利用誘導多功能幹細胞技術，發現兩種抗原「HNRNPU」及「NCL」在大腸直腸癌細胞中高度表現，進而開發出不會傷害正常細胞的次單位疫苗。動物實驗證實，接種疫苗的小鼠腫瘤體積縮小近80%，且60%的小鼠完全沒有腫瘤生長，對轉移性腫瘤也有約80%的抑制效果。如果未來能通過重重關卡，誕生預防及治療的雙效疫苗，將是醫學史上的重大進步！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
正露丸可以殺死胃線蟲！能放心吃生魚片？關鍵成分曝光
日本老藥正露丸竟能殺死寄生蟲！一篇2025年《Parasitology》研究顯示，正露丸的主要成分「木餾油」具有抑制魚類寄生蟲「海獸胃線蟲」運動的作用，可望為安全吃生魚片提供解方。不過台灣專家表示，小健康2.0 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
更年期咽喉乾、外陰癢、濕疹都與「這個」有關！中醫幫她逆轉
更年期不只是熱潮紅、盜汗那麼簡單，有些女性反而困擾於咽喉發炎、外陰刺癢甚至肛門濕疹等問題；這些反覆發作的症狀背後，藏著同一個原因「陰虛」。中醫指出，當身體失去滋潤平衡，就像乾草遇火，一點刺激就引燃慢性健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
不吃早餐更易胖！營養師揭「燃脂搭配」反而瘦更快 1飲料別狂喝
許多人在執行體重管理期間，時常不吃早餐，想說少吃一餐，可以減少熱量攝取，希望進而達到減重的目的，然而在2020年的一則研究報告中指出，分析多個不同研究模式，探討：不吃早餐與超重或是肥胖之間的關係，發現一致性的結果就是「不吃早餐」與「超重和肥胖」之間有著強烈的正相關，這表示「不吃早餐」很有可能讓你的減重計畫破功。推測可能的原因是因為少吃一餐，會引發對食物的渴望，進而造成在下一餐反而吃更多，甚至特別想吃高糖、高脂及高熱量的地雷食物，讓你越減越胖。 早餐吃得對 讓你代謝效率更加倍 營養師林俐岑指出，沒吃早餐，減重很沒力；但吃錯早餐更慘，只會越來越胖！因此，正確的方式是「早餐不僅要吃，還要吃得對！」空腹一整夜，隔天早餐若沒有吃，可能會因為低血糖而無法順利思考，也提不起勁。早餐若能夠攝取到優質營養素的話，可以幫助你開啟活力的一天。想要擁有好精神、好體態，早餐必備的營養素以及飲食原則： 1、減少精緻澱粉、精緻糖的攝取若你的早餐時常以麵包、饅頭、蛋糕、鬆餅、奶茶打發的話，高澱粉、高糖食物會讓你血糖快速飆升，造成昏昏欲睡，不僅沒有精神還容易變胖。大腦喜歡「緩慢釋放葡萄糖」的碳水化合物，持續供給大腦能量常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
華女痔瘡手術後不堪疼痛自殺亡 加拿大醫師被爆涉多起官司
近日，加拿大曝光的一起醫療事故引發廣泛關注。當時59歲的華裔女子林梅（音譯）在2024年接受痔瘡手術後，因不堪劇痛折磨，...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
日醫推薦「醫療級抗癌神湯」喝長壽湯品胰臟癌婦82歲活力滿滿
日本癌症治療權威醫師佐藤典宏表示，湯品營養豐富，能幫助保健腸道，提升營養吸收效果，還可以抗發炎、預防癌症，他運用10種常見食材，變化出68道長壽湯食譜，並開發出100個抗癌食療法，提供民眾參考。以下是健康2.0 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
「7類食物」=傷腎隱形地雷！醫示警：害腎臟負擔倍增
現代人生活忙碌，三餐都吃外食，不只容易變胖，還可能傷腎。營養醫學專家劉博仁指出，血糖、血壓、血脂控制不佳，都會加速腎臟損害，對此分享7種食物是腎臟「隱形地雷」，例如手搖飲，容易造成血糖震盪，害腎絲球壓力增加，以及便利商店便當，重口味又高鈉，導致高血壓，使腎臟惡化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5