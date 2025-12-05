現代人工作和生活的壓力負擔重，往往遇到不愉快還得忍氣吞聲，卻忽略掉壞情緒對身體的影響有多大！正所謂「忍一時乳腺增生、退一步卵巢囊腫、憋一天甲狀腺結節」，長久負面情緒與高度壓力，很可能會讓荷爾蒙分泌錯亂、免疫系統大受打擊，當身體防線漸漸崩潰、抗病能力減弱，就容易演變成負面影響，甚至是提高罹癌的可能性！（編輯推薦： 一堆人當小毛病！美腫瘤科醫師列4症狀是「罹癌警示燈」再普通都別硬撐 ）別讓情緒悶成癌！7種癌症可能與心情不好有關聯

據統計，超過半數的上班族都有工作時間長、壓力大等狀況，癌症風險高出一般人3成；國內外也有許多研究證實，負面情緒和壓力可能與罹癌有關聯，像是甲狀腺癌、乳癌、子宮頸癌、卵巢癌等7種癌症，背後很可能與一個人悶悶不樂、壓力山大等情緒因子相關！

甲狀腺癌 台中慈濟醫院鄭群耀中醫師表示，中醫觀點認為甲狀腺結節通常與憂思鬱怒、肝鬱火伏或情志內傷、肝失條達導致肝氣鬱結有關，患者體內陰陽乖戾，痰濕內生，氣滯痰凝，淤積久聚而成形，遷延日久引起血脈瘀阻，最後形成甲狀腺結節。如果發現甲狀腺結節，就要儘速治療，才能預防癌變成甲狀腺癌。 乳癌 壓力被視為乳癌危險因子之一。乳癌防治基金會的文章指出，長期處於高度壓力會使發炎因子增加，進而削弱免疫系統，也因此更容易出現慢性發炎或各項疾病問題，一項「乳癌患者就醫歷程壓力調查」中更顯示，有超過6成的乳癌患者在確診前，就已經飽受情緒或壓力所苦。（編輯推薦： 惡性度高也逆轉！她61歲罹最凶險乳癌，做對這件事5個月癌細胞全消 ） 子宮頸癌 《小心嘴破：身體免疫拉警報》一書中提到，承受大量壓力的族群，腎上腺容易因為工作過度而疲乏，導致皮質醇分泌不足、無法有效對抗壓力，進而干擾中樞神經系統、內分泌系統和免疫系統的相互反應，一些前瞻性研究也顯示，追蹤觀察子宮頸抹片結果顯示異常的婦女，發現有情緒問題者，多數會發展成子宮頸癌。 胃癌 台灣的本土研究中曾指出，憂鬱症會增加2～3倍消化潰瘍的發生風險。而胃部反覆經歷潰瘍、癒合的過程，就會增加細胞變異的風險、造成胃癌機率提高。 肝癌、胰臟癌、前列腺癌 日本國立癌症研究中心曾在期刊《科學報告》發表的一篇研究指出，精神壓力等級高的人也會有比較高的罹癌風險皆，日本國際醫療福祉大學醫院內科學教授一石英一郎也表示，其中又以肝癌（33％）、前列腺癌（28%）與胰臟癌（26％）占比最高。

3招帶你放鬆心情、穩定情緒，不讓癌症趁虛而入！

長期陷在怨氣、憤怒等負面情緒中，預防醫學醫師洛桑加參提醒，很可能會讓判斷力變差，各種生理、心理疾病也會接踵而來，甚至誘發癌症，但如果平時能夠培養善意、穩定情緒、放鬆壓力，就可以透過修復身心，離癌症因子遠遠的！生活中我們可以開始試著這麼做：

多愛自己一點 洛桑加參醫師建議，人在憤怒時的決策多半都是錯誤的，若能換位思考，以同理取代怒氣，不僅能避免衝突，也能讓身心獲得平靜，而少了仇恨與怨懟，就能免於情緒性疾病的威脅，也能找回安定的健康。 少反駁、多聆聽 你有過對方說了你不認同的事，就跳進去和他爭論的經驗嗎？洛桑加參醫師提醒，遇到對方說了你不認同的話題時，如果不反駁、認真聆聽，才有機會達到有效溝通，也不容易讓自己被情緒支配，久而久之，也不怕壞情緒影響身心健康。 從五感來紓壓 黃予岑諮商心理師在臺北市衛生局的衛教文章中建議，從五種感官找到紓壓的出口，能夠有效達到撫慰身心的效果，例如看看出遊隨手拍的風景照、聽聽放鬆的音樂、聞聞喜歡的精油或香水、吃一口喜歡的甜點、抱抱心愛的寵物等，都有助於減壓。



原文引自：怨氣是癌細胞超級肥料！情緒毒素可能積出「7種癌症」越憋越傷身