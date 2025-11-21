排尿不順竟是攝護腺癌第三期！醫揭關鍵：前列腺前區最容易漏診

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

75歲旅居海外的李先生多年飽受排尿不順困擾，雖長期追蹤中攝護腺特異抗原（PSA）持續偏高，國內外兩度進行傳統隨機切片卻皆未找到癌細胞。直到今年 PSA 指數再度上升，醫師建議進行攝護腺核磁共振（MRI），影像結果顯示可疑病灶位於傳統切片不易取樣的前列腺前區，經 MRI 與超音波融合導引切片確認為臨床第三期攝護腺癌。

前列腺前區病灶易被忽略 MRI融合切片提升診斷準確度

台北慈濟醫院泌尿科主治醫師鐘伯恩表示，攝護腺位於膀胱下方，環繞尿道，是男性重要生殖腺體。依照美國癌症聯合委員會（AJCC）分期，癌症若侷限於攝護腺內多為第一至二期，突破包膜或侵犯精囊則屬第三期，若轉移到骨骼或淋巴結則為第四期。

廣告 廣告

鐘伯恩指出，攝護腺癌的高危險族群包括高齡、家族病史與特定遺傳基因突變者。早期症狀如頻尿、夜尿、血尿或排尿困難，容易與攝護腺肥大混淆，導致不少患者延遲就醫。

傳統診斷方式包含肛門指診與 PSA 檢測，但病灶定位有限，尤其前列腺前區較難透過隨機切片取得樣本。依照國際指引，當 PSA 異常或臨床高度懷疑時，應進行 MRI 檢查，再依影像 PI-RADS 分級進行融合導引切片，可大幅提升診斷準確度。

達文西手術精準切除 有助保留神經血管束與排尿控制

鐘伯恩說明，對於非轉移性攝護腺癌，根除性攝護腺切除手術為國際推薦的主要治療之一。此次李先生接受的達文西機械手臂輔助手術，透過多個 1 至 2 公分的小切口置入器械，在高解析 3D 視野下分離腫瘤，並將攝護腺、儲精囊與部分尿道完整切除，再將膀胱頸與剩餘尿道 360 度重建縫合。

鐘伯恩指出，達文西系統可協助最大限度保留神經血管束，術後有助排尿控制與性功能恢復。若患者不適合手術，放射治療單獨或與荷爾蒙治療並用，也是國際指南中的標準治療方式。

PSA追蹤不可忽略 高危險族群45歲即可開始檢查

國際數據顯示，侷限期攝護腺癌的五年存活率可達 99%；但若已發生遠端轉移，存活率會下降至約 37%。鐘伯恩醫師強調，早期診斷、及時治療，是決定預後的關鍵。

鐘伯恩建議，一般男性自 50 歲起與醫師討論 PSA 篩檢；若有家族史或屬高風險族群，則可自 45 歲起開始檢查。當 PSA 超過 4 ng/mL，或數值持續上升時，應由泌尿科醫師評估是否需進一步影像檢查與切片。

鐘伯恩提醒，攝護腺癌是可早期診斷、治療成效高的癌別。男性如出現排尿異常，不應諱疾忌醫，應及早就醫並接受標準化診斷流程，才能把握治療黃金期，守護健康。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·男性都該看！降低罹攝護腺癌「7方法」曝光 經常性交、手淫也有幫助

·潘懷宗自曝罹攝護腺癌！ 醫揭 「5個潛藏異狀」：這些人都逃不掉