搭車注意！交通部擬修法「月台嬉戲、跨越黃線」最高可罰7500元

[Newtalk新聞] 由於最近台鐵和高鐵陸續發生落軌事件，因此交通部預告修正《鐵路法》，未來在月台嬉戲、追逐、跨越月台黃色警戒線，或在電扶梯逆向行走奔跑等、妨礙月台門關閉等，最高可罰7500元，逃跑或屢勸不聽可加倍處罰；另外，鐵路列車駕駛吸毒，交通部鐵道局將可廢止其駕駛執照，最快60天後上路。

為維護鐵路站車安全與秩序，交通部預告修正《鐵路法》，未來在月台跨越黃色警戒線，在月台上嬉戲、追逐，或於電扶梯上不按遵行方向行走或奔跑，不聽勸阻者；旅客若有妨礙車門、月台門關閉或擅自開啟，以及未經驗票程序出入車站或上下車等逃票行為；經許可在車廂或站區內設攤、搭棚架或擺設筵席都可開罰1500元到7500元。

另外，交通部也將參考《大眾捷運法》，針對列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行，妨礙車門、月台門關閉或擅自開啟，未經驗票程序、不按規定處所或方式出入車站或上下車，未經許可或未依規定攜帶動物進入站區或車廂，以及妨礙鐵路設備等行為者，經勸導不聽者，得加倍處罰；並新增規定，針對鐵路列車駕駛人員有施用毒品情形，交通部鐵道局應廢止其駕駛執照，禁止開車。

《鐵路法》修正草案也針對擅自設置平交道者，除責令拆除外，罰款從處1千元以上、5千元以下罰鍰，調整為處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。交通部鐵道局說明，罰鍰倍數調整是參考銀元與新台幣折算標準外，並考量國民所得經濟水準提升，將罰鍰數額提高。

對此，交通部鐵道局指出，相關《鐵路法》修正草案預計自昨日起預告60天，並將蒐集各界意見後，邀專家學者討論，之後進入法制作業，後續還要提報行政院核定，再送立法院修法，上路時程要視後續進度。

