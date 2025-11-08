星宇航空穿越未來之門 亮相ITF台北國際旅展 A350-1000模型首發亮相 引爆收藏熱潮 COSMILE會員獨享優惠 聯名卡好禮、小舖驚喜、星願盒抽獎齊發
星宇航空以「穿越未來之門，啟航無限可能」為主題，今（7）日起於ITF台北國際旅展盛大登場！以未來旅程為靈感打造沉浸式展區，今年特別結合「SNOOPY星際漫遊」主題航班元素，邀旅客一同穿越未來之門。展區高掛莫比烏斯環象徵無限旅行的循環，以玫瑰金、曜石灰與金屬銀交織出低調奢華氛圍。旅展期間祭出多項限定優惠，全航線85折起，並首度公開A350-1000模型典藏版於現場搶先開賣；同時還有星宇小舖旅展指定商品9折、「星星相遇」機加酒方案與玉山聯名卡滿額禮，帶來兼具視覺魅力與旅展驚喜的星際體驗。
旅展期間推出多項展場專屬優惠，自10月15日至11月10日期間於各通路購買星宇航空機票或「星星相遇」產品單筆滿TWD 20,000，於旅展現場出示憑證即可參加「滿額抽SNOOPY星願盒」活動，將有機會抽中亞洲區不限航點商務艙來回機票、星宇航空獎勵哩程50,000哩、星野集團住宿券與SNOOPY聯名周邊等好禮；消費滿TWD 80,000再加贈價值TWD 3,500的星宇香禮盒乙份，限量贈完為止。此外，COSMILE會員至11月21日止可享港澳、北美等指定航線的酬賓機票哩程兌換優惠，港澳航線經濟艙單程僅需3,750哩起，北美航線經濟艙單程30,000哩起；同期間亦提供艙位升等哩程減免方案，旅客可透過星宇航空官網或App線上兌換，以更優惠的哩程輕鬆升級旅程體驗。
星宇航空與玉山銀行本次亦推出多項聯名卡友專屬活動，持卡人於展場現場消費不限金額即可兌換限量好禮，每日限量100份，送完為止。首次申辦並符合首刷資格者，可享世界卡加贈限定行李箱或鈦金卡及商務鈦金卡加贈行動電源禮遇；持卡於星宇航空官網或App購票累積滿10萬元，再享10,000哩回饋。旅展現場亦設有玉山銀行服務櫃檯，提供即時辦卡與旅遊消費諮詢，讓旅客輕鬆享有卡友尊榮禮遇，開啟更精彩的星宇旅程。
與此同時，星宇航空與星野集團攜手推出「星星相遇」旅展限定機加酒方案，精選日本各地人氣飯店，從都會文化到自然度假一次滿足。包含北海道「星野TOMAMU度假村＋OMO飯店」五天四夜TWD 34,600起、東京「1955 Tokyo Bay＋OMO5大塚或五反田」五天四夜TWD 28,600起、沖繩「虹夕諾雅沖繩」四天三夜TWD 33,500起、熊本「OMO5熊本」五天四夜TWD 19,500起，以及關西「OMO7大阪」五天四夜TWD 28,500起等多項組合，各航點每日限量出發，提供從都會文化到自然度假的多元選擇。
除各項旅展活動外，星宇航空也宣布重磅跨界合作，攜手日清食品推出聯名泡麵，於展場首度亮相。三款口味靈感皆源自星宇航線，包含經典日式豬骨濃湯、濃郁泰式冬蔭功及港式海鮮XO醬。現場特別設置放大版泡麵展示裝置，邀民眾拍照打卡。該系列產品將於12月率先於日清指定通路開賣，並預計明年正式在星宇小舖販售，詳細販售資訊請持續關注星宇航空官方社群公告。
隨著星宇航空全台首架A350-1000廣體機即將於年底抵台，特別於旅展搶先首賣同款1：200比例模型。以碳纖維為設計主題、曜石灰搭配大地金新尾翼塗裝，機身印上象徵新世代機型的「1000」字樣，細節完整呈現六輪主起落架與新一代Rolls-Royce Trent XWB發動機。模型搭配木質底座與典藏包裝，展現兼具質感與收藏價值的飛行美學。即日起，旅客可透過旅展現場、星宇小舖網站、形象門市及免稅預購平台béshopping同步入手，售價TWD 2,600。星宇小舖於旅展推出限定9折優惠，使用世界之極卡消費享8折，於星宇小舖消費滿額TWD 3,000贈星探者帆布袋、滿額TWD 8,000再加贈Link Monster iCASH卡。
星宇航空誠摯邀請旅客於11月7日至11月10日蒞臨南港展覽館1館攤位K1327，穿越未來之門，探索星宇航空為您開啟的無限飛行可能。
以上訊息由星宇航空提供
