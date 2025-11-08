ITF旅展》星宇航空「全航線85折起」！攜手星野集團「機加酒」2萬有找

​星宇航空（2646）今年以「穿越未來之門，啟航無限可能」為主題參加2025 ITF台北國際旅展（11月7日至10日），打造沉浸式體驗展區，結合「SNOOPY星際漫遊」主題航班設計與未來旅程概念，展現品牌從機上服務延伸至生活體驗的完整旅遊生態系布局。

現場以玫瑰金、曜石灰與金屬銀打造低調奢華氛圍，並懸掛象徵無限循環的莫比烏斯環，呼應品牌強調的「飛行無限」概念。星宇除推出全航線85折起旅展優惠外，更首度公開販售A350-1000模型典藏版，象徵其年底即將接收的長程主力機型正式啟航，為品牌下一階段布局揭開序幕。

從「飛行體驗」跨足「生活體驗」，打造沉浸式消費場景

星宇航空此次展出不僅是單純的促銷活動，更可視為其品牌策略的延伸。展區以「穿越未來之門」為核心意象，結合主題航班設計、香氛禮盒、周邊商品與哩程活動，呈現航空品牌跨界整合的可能。

旅展期間推出多項限定優惠：

•全航線85折起；

•購票滿20,000元可抽SNOOPY星願盒（獎品含亞洲區不限航點商務艙來回機票、星野住宿券等）；

•滿80,000元加贈星宇香禮盒；

•COSMILE會員哩程優惠，港澳航線單程3,750哩起、北美航線單程30,000哩起。

這些優惠活動橫跨機票、哩程與品牌商品，凸顯星宇正藉由旅展平台強化與消費者的直接互動，推升會員忠誠度。

星宇持續與日本星野集團深化合作，推出旅展限定「星星相遇」機加酒方案。（劉芯衣攝）

與玉山、星野深化合作，延伸航空品牌價值鏈

星宇航空同時擴大跨產業合作，與玉山銀行推出聯名卡友活動與即時辦卡服務，強調「航空金融整合」的消費體驗。

持卡人現場消費不限金額即可兌換限量好禮，首次辦卡符合條件者可獲贈限定行李箱或行動電源，累積消費滿100,000元再享10,000哩回饋。

另一方面，星宇持續與日本星野集團（Hoshino Resorts）深化合作，推出旅展限定「星星相遇」機加酒方案，涵蓋北海道、東京、沖繩、熊本及大阪等多地，主打中高端族群市場。以「OMO」系列飯店及「虹夕諾雅」度假村為亮點，組合價自19,500元起至34,600元不等，鎖定重視住宿品質與整體體驗的自由行客層。

飛機到泡麵，星宇打造可被「帶回家的航空體驗」

除了傳統旅展優惠，星宇也宣告與日清食品跨界合作，推出3款聯名泡麵，包括日式豬骨濃湯、泰式冬蔭功及港式海鮮XO醬，靈感皆來自星宇航線上的特色餐點。這次合作延伸出可被「帶回家的航空體驗」，象徵品牌不再侷限於航班內，而是進一步滲透消費者日常生活。

3款泡麵將在12月於日清指定通路開賣，2026年起正式進入星宇小舖販售。展場設置放大泡麵展示裝置，鼓勵民眾拍照打卡，營造社群話題效應。

A350-1000年底抵台，星宇邁入長程競爭新階段

隨著星宇航空首架A350-1000廣體機預計年底抵台，該機型將成為其開拓長程市場的主力。星宇同步於旅展現場販售1:200比例模型，象徵品牌邁向國際長程航線新紀元。

A350-1000採用Rolls-Royce Trent XWB引擎與新式碳纖維機體，能效表現出色，預期將支撐星宇明年拓展北美與歐洲航線布局。

