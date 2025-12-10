普發現金帶動買氣！乾杯11月營收年增逾一成 淡月不淡改寫同期新高

財經中心／李宜樺報導

政府普發萬元助攻買氣，乾杯（1269）11月營收達3.92億元、年增11.71%，改寫同期新高。乾杯集團新品牌「牛舌佑介」將於12月21日開幕迎賓，鎖定平價日式定食市場。（圖／乾杯提供）

乾杯集團（1269）11月業績報喜！公司今（10）日公布自結合併營收3.92億元，年增11.71%，續創同期新高；累計前11月合併營收41.87億元，年增2.54%，改寫同期次高紀錄。受惠台灣餐飲展店效益持續發酵，加上外販業務強勁成長，繳出「淡月不淡」的漂亮成績單。

氣溫降消費升 感謝祭活動推升客流



乾杯指出，氣溫轉涼帶動火鍋需求暴增，再加上政府普發萬元現金刺激消費，整體餐飲市場買氣明顯升溫。11月舉辦的「感謝祭活動」更吸引超過四萬名會員參與，成功挹注人流，讓原本的淡季業績幾乎回到母親節旺季水準，顯示品牌忠誠度高、回客效益顯著。

廣告 廣告

海外市場爆發 英國營收創千萬新高



海外業務也同步報捷。英國分店11月單月營收首度突破千萬元，受惠品牌知名度持續提升及倫敦聖誕節檔期啟動，大量本地顧客與觀光客湧入，使餐飲需求強勁回溫。乾杯預期，歐洲市場的節慶商機將一路延燒至年底，營收動能可望續強。

節慶商機啟動 高端餐廳訂位爆滿



展望12月，乾杯看好行憲紀念日與聖誕假期帶動聚餐熱潮，旗下品牌陸續推出冬季限定菜單與跨年餐期延長方案。旗下高端景觀餐廳「和牛47」聖誕與跨年時段訂位已達九成滿，跨年場次更接近售罄，顯示高端消費市場仍具強勁支撐力。

新品牌牛舌佑介登場 拚年底業績再衝高



此外，乾杯也宣布，全新牛舌定食品牌「牛舌佑介」將於12月21日開幕迎賓，以390元起的親民價格切入市場，主打平價精緻日式餐飲，為年底業績注入新動能。乾杯強調，將持續布局多品牌策略，從高端到平價市場全線搶攻，年底前拚出年度新高。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

截2張圖爽拿60萬檢舉獎金 堪比台人上班族一年年薪！官方證實了

木頭姐出報告看準SpaceX 預言2030年市值飆上2.5兆美元

收盤／台股拉尾盤收最高28303點！台積電帶頭衝1495元 多頭強勢回歸

新聞幕後／遭重罰43億！馬斯克加倍奉還了 1招反教歐盟怎麼做人

