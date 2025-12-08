板橋府中商圈凌晨大規模氣爆！侯友宜成立專案小組：與住戶向肇事者求償

記者詹宜庭／台北報導

新北市板橋區重慶路（府中商圈）定食8餐廳，今（8日）凌晨1時許發生氣爆，現場有4女、1男受傷。新北市長侯友宜表示，受傷民眾都已經出院了，目前他也要求成立專案小組，對受到鄰損的民眾依法來求償；至於爆炸的因素、跟店家的相當關係，等釐清之後，再跟大家做一個說明。

侯友宜上午受訪表示，板橋重慶路凌晨1時發生氣爆狀況，波及到5位路過的民眾受到輕傷，目前都已經出院了。不過這個因為爆炸的威力滿大的，所以造成鄰損。目前這個爆炸的因素，消防局還在鑑定當中，所有的鄰損由結構技師會同區公所及鑑定同仁，一步一腳印把這個鄰損到底詳細的情形，一戶一戶在檢查當中。目前看到是對面將近有4戶、前面也有2戶左右，那到底還有幾戶還要再把它鑑定清楚。他已經要求成立專案小組，幫受到鄰損的要求依法求償。至於爆炸的因素、跟店家的相當關係，等釐清之後，再跟大家做一個說明。

廣告 廣告

媒體追問氣爆位子、範圍是屬於廚房還是休息室？侯友宜則說，詳細在屋內哪一個地點，因為也有桶裝瓦斯，但是真正的地點跟因素還是要等火災鑑定小組把它鑑定出來以後，再跟各位做一個詳細的報告。而在樓上住戶的部份，侯友宜也說，為了整個住戶的安全，所以在目前為止還是封鎖的，不過交通已經恢復順暢。為了住戶的安全，等鑑定因素鑑定出來以後，在結構沒有問題底下，才會讓住戶回去，目前住戶都已經在昨天晚上安置好了。

針對後續求償，侯友宜提到，市政府會主動一戶一戶的挨家挨戶去做了解，至於損壞的部分則會請住戶，與市府共同把它拍照存證以後，把鑑定因素找出來，「誰要負責任，我們就會跟住戶一起跟這個肇事者來求償」。市府會盡速的將爆炸結構問題，以及沒有受到損傷的部份逐漸開放，這是現在積極處理的地方，不要影響後續、未來在這棟大樓要工作的這些商家。

新北市,新北,事故,員工,定食8,引爆點,店長,火調,氣爆,府中商圈,爭鮮,瓦斯,鋼瓶,街道,板橋（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

新北油飯節揭榜 蘆洲阿潘功夫油飯奪金賞

淡水停水補償！侯友宜遭疑承諾跳票 新北市再道歉：其他損失憑據可提出

淡水停水最高139小時！補償淪空頭支票？她喊話侯友宜別甩鍋

華僑高中全勝封王！橫掃北港媽祖盃排球賽 勇奪男子甲組冠軍

