林襄國外解放「掀衣」下身失蹤！比基尼巨兇上圍全遮不住 4萬網狂讚

娛樂中心／綜合報導

啦啦隊女神林襄人氣不減。（圖／翻攝自臉書）

職棒味全「小龍女」啦啦隊女神林襄，雖然啦啦隊界「韓流來襲」依舊高人氣未減行程滿檔，她仍經常透過社群平台分享生活片段，近日她與好閨密們前往菲律賓宿霧度假時拍下系列日常美照，其中在船上享受陽光與海風的性感畫面，意外引發高度討論。

林襄菲律賓宿霧度假自在解放，好身材一覽無遺（圖／翻攝自IG @95_mizuki）

林襄當天走的是輕鬆自在度假風，頭戴粉白格紋遮陽帽，帽繩垂掛在臉側，搭配俏皮雙辮造型，整體看來相當青春。上身穿著粉色短版上衣，剪裁貼合身形，腰線自然展現；原本搭配高腰寬鬆牛仔褲，隨性又不失時尚感的旅遊穿搭。

林襄與好閨密一同度假輕鬆解放（圖／翻攝自IG @95_mizuki）

不過最吸睛的片段，莫過於她在船上隨著行程變換造型的瞬間。只見林襄將上衣掀起後，大露內搭的同色系比基尼，線條立體的胸前曲線與鎖骨纖腰線條一覽無遺，畫面相當大方。隨後她也脫下長褲，「下半身失蹤」僅著三角泳褲，美腿在陽光下格外搶眼，整體穿搭自在且充滿度假氛圍。

林襄菲律賓宿霧度假自在解放，好身材一覽無遺（圖／翻攝自IG @95_mizuki）

這組生活照釋出後，迅速吸引海量粉絲按讚與留言，不少網友直呼「夏日感爆棚」、「根本度假寫真等級」，也有人大讚她造型或體態管理都相當到位。事實上，林襄過去曾坦言，外界看到的亮眼外型，其實來自長期的自律作息，包括嚴格的飲食控制、運動習慣與保養程序，過10點後就近了就寢時間，甚至為了目標戒掉不少喜愛的美食，才能無顧慮展現她的火辣身材自信的一面。

