柯文哲喊藍白合不要再讓3%或6% 鄭麗文：會用最大誠意和善意

民眾黨前主席柯文哲日前在直播時談及2026藍白合，他表示，規則講清楚就好，第一是全民調有幾間民調公司，第二是不要再讓3%或6%。對此，國民黨主席鄭麗文今天（6日）表示，這次一定會用最大的誠意和善意，透過公開公正的遊戲規則，幫在野力量選出最適合、最強的人選。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

柯文哲自9月中旬交保後尚未有公開行程，不過他與黃國昌4日晚間一起在YouTube直播，談論政治情勢與時事議題。談及2026藍白合，柯文哲說，規則講清楚就好，第一是全民調有幾間民調公司，第二是不要再讓3%或6%，並強調民眾黨一定不會耍詐。

廣告 廣告

柯文哲。（圖／中天新聞）

鄭麗文今天出席國民黨苗栗縣黨部主任委員佈達典禮暨建黨131周年黨慶，被問及柯文哲對藍白合提出的意見，她回應，謝謝柯主席的關心，大家可能跟對上一次藍白合的破裂、失敗還存有一定的陰影，「但是我多次的重申，我們這一次的藍白合一定用最大的誠意跟善意，同時透過公平、公開、公正的遊戲規則，務必要幫在野力量來選出最適合跟最強的人選。」

鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文說，謝謝柯主席，我們未來也希望藍白的合作，能夠秉持她所說的原則順利成功。

延伸閱讀

綠議員護賴瑞隆兒「只是孩子」！李明璇痛喊：身為母親無法接受胡扯護航

就是要挺賴瑞隆！綠議員「最新護航文」驚呆眾人 臉書秒被灌爆

有其父必有其子？賴瑞隆舊帳遭翻出