楊宗緯不忍了！被指「惡鄰」家人隨地便溺 曬報案單提告社區前保全

事業重心在中國的藝人楊宗緯，日前因從舞台上摔傷回台養傷，遭《鏡週刊》爆料是惡鄰居；楊宗緯昨（11/20）在微博貼出報案單，指控個資遭人洩漏，林口分局警方已受理報案。

爆料人士指控，楊宗緯雖然在社區買了整層兩戶打通，卻在社區梯廳公共空間堆放雜物，無視法律規範；其家人隨地便溺、把停車場感應器玩壞等。

楊宗緯19日先是在微博反擊，貼出議員聲明指出這次的事件其實是上一屆的保全在這次招標未得標，疑似挾怨報復。昨又曬出林口分局文林派出所的報案單，顯示他已在20日晚間6點32分報案，控訴3月至9月遭妨害名譽及洩漏個資。

楊宗緯指出，「尊重每個人的選擇，相信所有行為都會帶來相應的後果。堅持做正確的事，也相信世界自有其平衡之道。我們的生活、情緒、未來，我們自己定義。」

據悉，楊宗緯提告時指控社區前保全59歲王姓男子，離職後將社區相關事務及個人資料，以不實方式爆料給某媒體，使媒體刊載社區外觀、訪問住戶及診所，導致其個人、家庭及工作形象受損，且洩漏個資，王男提出妨害名譽及《個資法》告訴。

警方表示，已發通知書通知王男到案，詳細案情有待釐清。

楊宗緯也在微博貼出前立委游毓蘭的PO文截圖，文中提到「我佩服楊宗緯的勇氣，知道他也是為了保護自己年邁的雙親，才會接下這個工作」、「當下社會，要挺身而出擔任義工的人越來越少了」。

