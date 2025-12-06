模範校長譜畸戀1／他白天正派「天黑就變一個人」 暖男形象遭爆動機不單純

南投埔里國小校長邱國峰遭爆婚內出軌，和多名老師、家長過從甚密甚至發生不倫戀。（讀者提供）

南投埔里國小校長邱國峰遭爆婚內出軌，和多名老師、家長過從甚密甚至發生不倫戀。本刊接獲爆料，指邱在白天是人人誇獎、被信任的國小校長，下班後變身成為時間管理大師。周旋多女的他曾被抓包前一刻剛跟女老師約完會，下一秒就找其他女密友碰面要求愛的抱抱，根本就是不折不扣的渣男，行徑相當離譜。

C老師多次被直擊固定在每週四的下午5點多獨自開車到農舍找邱，每回都待了一個小時才開車返家。（讀者提供）

現年56歲的埔里國小校長邱國峰，妻子也在某校任職，邱原本在愛蘭國小擔任校長，今年8月甫調職到埔里國小，由於個性主動積極又熱心，長官、民代以及學生家長皆對他讚不絕口，認為邱是一名稱職的校長，沒想到形象正面的他利用職權之便，私下接近女老師跟家長，同時與多女交往。

邱國峰出差時傳訊息、跟同行者的合照向C師報備，C師則是自豪「我比較可愛」。（讀者提供）

「白天是形象正派的模範校長，到了天黑，他就變了一個人！」知情人士A先生告訴本刊，邱國峰名下有二間房，平常跟妻子住在南投某透天厝，另一間是農舍。邱專挑單親或已婚的女老師下手，他會獻殷勤，也懂得投其所好，在獲得女方的信任後，邱會以跟妻子感情不佳、已談離婚為由展開追求，殊不知其實都是邱搞外遇的慣用手法，不少女生被他打動答應交往後，就會被邱帶至農舍發生關係。

ｃ師遭目擊與邱國峰二人一前一後進入農舍。（讀者提供）

A先生說，在愛蘭國小任職多年的C老師，已婚有小孩，因不敵邱國峰的猛烈攻勢，私下與邱交往，二人除了頻傳愛的訊息，ｃ師也多次遭目擊開車出入男方位於南投的農舍約會。為證實所言不假，A先生出示影片跟照片表示，C師固定周四下班後到邱的農舍相會，最近一次是在10月30日被人發現在下午5點多開車到邱的農舍，待到近7點才從農舍走出，開車離開。

除此之外，邱國峰若出差考查也會傳訊息、照片報備行程，也會鼓勵C老師進修，還承諾盡全力替她爭取到當地的明星學校任教，讓C老師對邱更是言聽計從，不顧已婚身份跟邱發展不倫戀。

