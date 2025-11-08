歐客佬啡嚐回饋檔 現金放大術再加碼多重抽獎活動
【記者 廖美雅／台中 報導】台灣知名精品咖啡品牌「歐客佬精品咖啡」連續四年奪得臺中市十大伴手禮「金口碑獎」，穩居台中十大伴手禮最大贏家之一。長期自咖啡產地直接採購咖啡，農場直營、產銷合一，咖啡品項多達上百款，是咖啡迷最愛品牌之一。即日起至11月16日止，推出歐客佬啡嚐回饋檔，全館的精品咖啡豆、精品掛耳同價位可以任選買1包送1包。無論是送禮自用都超值優惠。
▲世界各國上百款精品咖啡，同價位可任選，買1包送1包。
此外，適逢歐客佬咖啡《16週年慶》活動，即日起至2026年元月25日止，加碼4波抽獎活動，購買精品咖啡豆、精品（浸泡）掛耳、精品掛耳禮盒，單筆消費滿2000元，即可獲得抽獎券1張，月月抽好禮、最大獎抽16萬元現金。
歐客佬咖啡限時「買一送一」開跑中！同時迎接品牌16週年慶抽獎活動，更是加碼成為「台中購物節」五倍合作店家，「台中購物節」天天抽3,000元現金、週週抽10萬現金、隔週抽百萬汽車、月月抽100萬現金、外國人專屬抽1萬元美金、壓軸抽精品好宅。限時優惠同步登場，買咖啡不僅享折扣，更能參加多重抽獎活動，從現金、汽車到好宅，讓您一次滿足「喝好咖啡、抽大獎」的雙重享受。歐客佬網路店：https://www.oklaocoffee.net/（照片／記者廖美雅翻攝）
