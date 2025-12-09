毒品快篩上路3週！新北取締毒駕145件奪六都第一 侯友宜肯定治安成效

【記者曾佳俊／新北報導】新北市長侯友宜於今(9)日上午在市警察局主持「114年12月份市府治安會報」，召集市府各局處檢視近期治安工作施行成效及研商因應措施，並表揚有功人員，他肯定警察近7年各項工作均展現具體優良成效，讓整體治安環境穩定，期許持續整合跨局處力量因應圍堵非法，將新北市打造以「市民」、「安全」、「環境」為主軸的有感安心城市。另外，警察局長方仰寧更點出，上月20日正式啟動毒毒品唾液快篩檢測納入法規，統計迄今查獲毒駕145件，列6都排名第1名，充分展現強力執法決心與成效。

新北市長侯友宜於今(9)日上午在市警察局主持「114年12月份市府治安會報」，召集市府各局處檢視近期治安工作施行成效及研商因應措施。

新北市警察局近期榮獲「114年國家警光獎」團體組「偵查犯罪類」第1名及「預防犯罪類」、「改善交通類」第2名佳績，亦獲得第12波安居緝毒專案全國第1名殊榮，警察局於會前獻獎，由侯友宜親自收受並肯定警察同仁在治安、交通及預防犯罪之高度專業及執行力，成為守護新北安全最堅實後盾。

另外，就聯防攔阻詐欺案件有功人員頒獎，包括台新銀行新莊分行及中和農會中正分行各攔阻新臺幣500萬元、第一銀行中和分行攔阻615萬元、國泰世華銀行後埔分行攔阻992萬餘元、全家超商蘆洲花園門市攔阻65萬元及統一超商西盛門市攔阻20萬元，以及統一超商大立門市店員發現詐騙包裹機警通報警方，當場逮捕詐欺車手，攔阻績效顯著。

此外，亦公開表揚「打擊詐欺」、「掃蕩幫派」、「查緝毒品」績優單位及「公共安全聯合稽查工作」有功人員，肯定各單位打擊犯罪具體成效，展現市府貫徹公權力之決心，共同打造新北市安全居住環境。

侯友宜表示，打擊詐欺、掃蕩黑幫、取締毒品、檢肅槍枝及取締賭博，仍是當前淨化治安工作重點，本次警察局提報治安工作報告，新北市近7年各項工作均展現具體優良成效，讓整體治安環境穩定，顯見警察同仁於查緝犯罪維護治安不遺餘力，期許持續整合跨局處力量因應圍堵非法，強化各項工作查緝及防制作為，徹底打擊各項犯罪，將新北市打造以「市民」、「安全」、「環境」為主軸之有感安心城市。

侯友宜提到，衛生局提報「電子煙查緝專案」，感謝衛生局、警察局、教育局等單位全力投入，從源頭輸入、網路販售到實體通路多管齊下，查獲大量違法產品，成功阻絕新型菸品流入市面，請各局處持續強化跨域情資通報與聯合稽查，加強校園周邊與網路平台宣導、輔導與管理機制，全面打擊非法電子煙，守護市民健康。

新北市警察局局長方仰寧表示，統計今年迄今，新北市警局查獲毒駕案件886件，較去年同期增加222.18%，另毒品唾液快篩檢測執法自今年11月20日正式啟動，將毒品唾液快篩檢測及拒測之處置程序明確納入法規，統計迄今市警局透過唾液快篩查獲毒駕145件，列6都排名第1名，其中包含交通事故9件、因處理他案時查獲12件、拒測8件及路上攔查116件，充分展現市警局強力執法決心與成效，市警局將持續落實毒駕查緝工作，加強執法力道及勤務密度，務求酒駕零容忍，以維護社會安全與交通秩序，守護市民生命財產安全。

方仰寧指出，另在各項治安工作，市警局將持續強化跨局處治安防護網，精準打擊犯罪，聚焦各重點治安工作，並善用科技警政工具，提升偵查效率，賡續深化社區警政，強化守望相助網絡，落實防詐、反毒、防暴力等宣導，降低市民被害風險。

