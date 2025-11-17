港都男神許峻榮《一滴淚》新歌發表會歌壇師資強陣容助陣 粉絲包場力挺嗨翻全場

【警政時報 薛秀蓮／高雄報導】《一滴淚》榮耀登場！由禧多影音主辦、台灣藝工隊贊助，港都歌神許峻榮（Andy老師）於 2025/11/16 在高雄和樂宴會廳舉辦首張個人專輯發表會。現場席開逾 63 桌，其中學生與粉絲就包下 54 桌，人氣強勢，幾乎以粉絲場規格呈現，活動從開場到結束都熱鬧不斷。

(圖／蔡琪繗 提供)

此次發表會邀請多位南部知名歌手與老師級唱將同台演出，包括蔡亞露、蔡多多、魏嘉榆、棠星琪、偉哥、蔡茗淇等人，豪華卡司陣容堪比大型聯合演唱會。主持人則由林教授與佩君搭檔，整場節奏緊湊、聲量爆棚，讓支持者大呼值得。

音樂路走十五年 從鋼琴少年到「港都歌神」的第一張專輯

許峻榮為高雄人，自幼學琴，自 97 年踏入歌唱舞台後，便展現驚人的舞台魅力與教學實力。

104 年進入台南大學音樂系聲樂組深造，108 年畢業後持續發展聲樂、流行音樂、舞蹈等多項舞台技能，學生遍布中南部，指導班級超過 20 組，並常任歌唱比賽評審。

多年累積的演唱會與成果展經驗，包括大東文化藝術中心 850 人演唱會、高雄國際會議中心大型餐會等，其舞台魅力也讓他被粉絲封為 「港都歌神」。

2025 年，他終於推出人生第一張個人專輯《一滴淚》，完成長年以來的音樂夢。

〈一滴淚〉：情感堆疊、氣勢磅礡的強勢主打

主打歌〈一滴淚〉以人聲清亮開場，旋律線強烈、情绪飽滿，是典型「歌唱比賽強曲」。歌曲描述對愛情的堅持、理解與釋懷，以 Andy 老師渲染力強的聲線詮釋，更添動人層次。

現場媒體專訪：許峻榮（Andy老師）真心告白

第一次舉辦個人專輯發表會，心情如何？

許峻榮：

「真的非常開心也很激動！看到這麼多親友、學生與歌唱班的同學們到場支持，心裡滿滿的感謝。每一次掌聲、每一個笑容，都讓我覺得這些年來的努力沒有白費。」

怎麼維持對唱歌的熱情？

許峻榮：

「我是真的熱愛唱歌，也喜歡教學生。拿起麥克風就會產生一種魔力，唱歌讓我很快樂。看到學生進步，就是我最大的成就感。

有人說我很像『師奶殺手』，因為我的學生多半是 40 歲以上的大姊們（笑）。有些人會說我年紀都可以當她們兒子了，但依然願意支持我、陪我一起成長，真的非常幸福。」

(圖／蔡琪繗 提供)

現在環境不景氣，仍選擇推出專輯，是什麼力量支持你？

許峻榮：

「壓力其實很大，但我覺得做音樂要趁熱情還在。

人生不必等到萬事俱備才出發，有時候是一種信念、一種圓夢。

我非常感謝禧多影音願意替我發專輯，《一滴淚》是我歌唱生涯的重要里程碑，也是一份送給支持我的人的禮物。我也希望由高雄邁向更多地方，相信未來在商演或舞台上，也會有更多機會能讓大家聽到我的音樂。」

