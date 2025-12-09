狗仔案延燒！媒體揭檢調將約談李麗娟 黃國昌：司法不公是大罷免大失敗重要因素

民眾黨主席黃國昌。資料照。廖瑞祥攝



民眾黨主席黃國昌涉嫌利用「凱思國際公司」請狗仔隊跟拍政敵，《鏡週刊》今（12/9）天報導指出，檢調近日極可能首度約談負責人李麗娟，由於李是最關鍵的防火牆，一旦遭突破心防，黃利用凱思收錢辦事的貪汙罪行恐將曝光，且面臨至少7年以上的刑責。對此，黃國昌批評，民進黨「黨檢媒」三位一體再度進化，連檢調何時要約談哪些對象，週刊都暸若指掌，難怪人民對司法的信任度直直落，更坐實前主席柯文哲所言，「檢察官是大罷免大失敗很重要的因素。」

黃國昌涉嫌利用「凱思國際公司」請狗仔隊跟拍政敵的風波燒不停，週刊先前報導指出，資本額1500萬的凱思國際，負責人李麗娟竟然只是岳家安親班的老師，而成立凱思國際的資金，是由黃國昌老婆的表弟捧著現金去存。週刊今天進一步揭露，檢調近日極可能首度約談負責人李麗娟，李一旦遭突破心防，黃利用凱思收錢辦事的貪汙罪行恐將曝光，且面臨至少7年以上的刑責。

對此，黃國昌表示，黨檢媒三位一體再度進化，從偵查亂公開，到如今連檢調何時要約談哪些對象，《鏡週刊》都可以暸若指掌，儼然在幕後指揮。他批評，民進黨為打擊政敵，不惜敗壞我國司法公正，「以黨領政」、「以鏡領檢」，難怪人民對司法的信任度直直落，更坐實前主席柯文哲所言，「檢察官是大罷免大失敗很重要的因素。」

黃國昌說，《鏡週刊》持續冷飯熱炒、捏造不實報導，故事一變再變，從原先指控涉及港資、中資，如今絕口不提，到抹黑他的姻親匯款成立凱思公司，被他打臉後改口「注資」，今天又改口臨櫃存入，「連是哪一位姻親都可以換個對象繼續潑糞。」他質疑，除了說法反覆外，週刊還胡亂波及無辜之人、跟監偷拍未成年孩童。

最後，黃國昌強調，面對這些卑劣行徑，他不會姑息，已提起民刑事告訴，「絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。」

