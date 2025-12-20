狡猾！張文犯案「變裝五次」北車砍人「裝路人」開溜

社會中心／馬聖傑、黃啓豪 台北報導

嫌犯張文犯案後，在誠品南西店頂樓，一躍而下墜樓身亡。網路有人懷疑，墜樓者裝扮都不同，會不會與凶手不是同一人？但其實是張文狠狡猾，犯案期間一共變裝五次，在北車犯案後，還喬裝成一般民眾逃跑！更被發現他四天前，就前往誠品南西，詢問保全是否能到頂樓拍攝聖誕樹，但被拒絕。

連續砍人完後，27歲嫌犯張文，不慌不忙走到頂樓，熟練的打開鐵門，過不久警方全副武裝，也跟著上來準備追捕，但卻發現人不見了。

廣告 廣告

櫃姐還有顧客，在一樓後門驚見這幕嚇傻了，就見一名男子躺在地上，一動也不動，他正是嫌犯張文，人已經沒了生命跡象。

警消連忙抬上擔架，飛奔送上救護車，搶救後依舊身亡。

張文此舉，被懷疑是畏罪身亡，但也有人懷疑這是他早就，策劃好的逃逸路線。





狡猾！張文北車、中山犯案「變裝五次」 警證實：同一人所為

狡猾！張文北車、中山犯案「變裝五次」 警證實：同一人所為。（圖／民視新聞）





張文逃到頂樓後，還先把身上防刺背心、護膝、刀子都留下來，才從誠品頂樓一躍而下，有員工說，張文墜落的地點，時常有堆疊厚厚紙板。懷疑可能想當緩衝，卻不料紙板剛好被移開，才導致他身亡。而且警方查出，張文12/16曾向誠品櫃台詢問，是否能到頂樓拍攝聖誕樹，但被保全人員拒絕，研判當時就是想前往頂樓場勘。

法醫高大成：「其實他也是想逃避死路一條，他不知道會被人逼到這裡，他可能本來想說，反正二樓三樓跳了就走，結果他一跑就跑到五樓，他要跳的話如果他真的想要跑，我想他腳會斷掉，紙箱夠厚的話當然不會怎樣，薄薄的就沒有用。」

網路還流傳陰謀論，懷疑墜樓的人可能不是兇手，因為裝扮有所不同。在北車犯案時，張文穿著短袖短褲，但被民眾拍到這一幕。





狡猾！張文北車、中山犯案「變裝五次」 警證實：同一人所為

狡猾！張文北車、中山犯案「變裝五次」 警證實：同一人所為。（圖／民視新聞）





犯案後穿上了米色外套，偽裝成一般人，一邊摀著口鼻，一邊往出口方向逃生，回到旅館也是同一身裝扮，但前往中山站犯案時，他又脫下外套，多了防刺背心和護膝，期間一共變裝五次，試圖混淆警方辦案。

台北市刑大大隊長盧俊宏：「嫌犯在三點多從中山區開始縱火，一直到公園路租屋處，一直到北車這段期間變裝了三次，在北車攻擊以後，往誠品南西店走的時候，又變裝了兩次總共變裝五次。」

警方再次強調，嫌犯狡猾變裝，但確定都是同一人。只是，張文逃到百貨頂樓，究竟是放棄生路？還是臻有逃亡計畫？現在也已經無從查證。

原文出處：狡猾！張文隨機攻擊「變裝五次」 北車砍人後竟裝路人逃跑

更多民視新聞報導

車被張文燒了！北車前先多處縱火 「聲東擊西」分散警力

張文丟煙霧彈「不小心吸到怎辦」？醫曝最慘2下場

名牌重機被張文燒了！車主求助被掀「違停黑歷史」 網嘲諷「以後不會了」

