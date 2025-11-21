獨家／投標玩一半被迫「gameover」！動質處「提前開標」出槌

北市動產質借處日前首次舉辦流當品標售活動，卻提早開標。（圖／東森新聞）





北市動產質借處日前首次舉辦流當品標售活動，有精品手錶、鑽戒飾品，吸引許多民眾參與，但沒想到卻大出包。原本是今（21）日下午3點投標截止，但昨（20）日凌晨12點後，突然提早開標，導致投標人無法下標，甚至所有人的下標金額全被看光光。對此，北市動質處道歉，表示是系統設定有誤，會全額退費。

鑽戒手錶金手鐲，投標遊戲玩到一半就先game over，因為動質處提前公開所有出價。民眾林小姐：「它忽然全部都開標了，就很不公平啊，因為我投了押標金，但是我還沒出價。」

民眾滿頭問號，手機官網時間明明也是顯示13小時後才結束。林小姐抱怨，押標金13000元已經繳了，應該是今日下午3點投標截止，沒想到昨日一過半夜12:00，不僅提早開標，無法下標，甚至還公布所有人的下標金額。

台北市動產質借處處長林昆華：「我們目前在進行改版後整個試營運，試營運我們是拿12筆流當品來做測試，我們查了原因，可能是因為排程設定有誤。」

動質處出面致歉，包括手續費、全額費用都會負擔，但誰出多少？誰原本最高？底牌全被看光。儘管退費再玩一次，民眾擔心，下回恐怕無意間被墊高價格。

民眾vs.北市動質處人員：「（大家都知道大家互相估價的方式了啊），那你下一次就出不一樣的。」

北市動產質借處處長林昆華：「其實我們是公開的機制，如果知道這個價格，或許大家出價的時候，再考慮要不要再追加一點。」

投標應該要價格保密，沒想到大曝光，動質處表示，預計12/1會再重新上架。只是對於投標民眾來說，就怕最後變成誰錢多誰標到，競標權益被剝奪，引發爭議。

