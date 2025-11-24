王心凌美巡揭亮眼序幕！ 限定全新椅子舞編排 引爆熱潮

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

王心凌帶著「Sugar High 2.0」世界巡演正式進軍美國，首站鎖定加州灣區城市奧克蘭（Oakland），於知名場館Oakland Arena隆重開唱，為美國巡演揭開亮眼序幕，且自Opening VCR起便受到觀眾熱烈反應。

王心凌帶著「Sugar High 2.0」世界巡演正式進軍美國。（圖／天晴娛樂提供）

王心凌以〈Bite Back〉、〈Baby Boy〉、〈Woosa Woosa〉、〈Honey〉等歌曲帶動現場氣氛，隨後延伸至經典曲目〈從未到過的地方〉、〈月光〉延長尾奏、〈Sugar High〉等，內容緊湊、視覺豐富，全面展現Sugarland 樂園的標誌性風格與能量。

首次於美國開唱，王心凌表示，「為了今天的演出，我提前幾天來到舊金山，除了想先調時差、讓今天能在最好的狀態之外，我去逛了MoMA美術館、漁人碼頭，看海、看海豹、坐了摩天輪、喝了Hot Chocolate，而每天的ending是tequila shots（陪我調時差的好朋友）。這些畫面、這些感覺、這些瞬間，都是我今天站在這裡，把自己交給你們的養分。」

王心凌重新編排並返場的〈Baby Boy〉椅子舞。（圖／天晴娛樂提供）

為了這次的演出，王心凌與製作團隊在節目結構、舞台動線及歌單編排上進行多項微調，包括互動段落設計、美式場館節奏配置、曲目動能調整等，呈現Sugar High 2.0「美國特別限定版」。除了重新編排並返場的〈Baby Boy〉椅子舞外，粉絲最愛的 「鑽石雨」 與 「點歌環節」 等經典段落，也在奧克蘭場一一呈現，讓美國觀眾感受到Sugar High 2.0 的全方位魅力。而演出圓滿落幕後，巡演團隊隨即整裝出發，下一站紐約市將於美東時間28日晚間8點30分在The Theater at Madison Square Garden（The Theater at MSG）登場。





