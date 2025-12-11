皮膚癢到擦藥無效…竟不是濕疹 醫揭6大警訊：恐得淋巴癌

皮膚癢不一定只是濕疹，有時背後可能藏著更嚴重的疾病。聯合報系資料照片／記者吳亮賢攝影

皮膚癢不一定只是濕疹，有時背後可能藏著更嚴重的疾病。營養醫學醫師劉博仁近日在臉書分享，兩名女性患者因持續皮膚搔癢就醫，本以為是濕疹反覆發作，但使用藥膏與口服藥都未好轉，且都伴隨夜間盜汗等症狀。進一步檢查後竟雙雙確診淋巴癌，讓人相當意外。他提醒，若皮膚久癢不癒又同時出現夜汗、體重下降、發燒、淋巴結腫大等情況，務必提高警覺並及早就醫。

劉博仁表示，第一位患者連續三個月全身癢到難以入睡，皮膚反覆紅腫脫皮，看起來很像濕疹，但不論塗抹藥膏或服藥都毫無起色。更令人注意的是，她晚上常被汗濕醒，衣服整件濕透，原以為是更年期症狀，後來做檢查才發現是淋巴癌引起。

第二名患者同樣長期反覆起疹子、皮膚變紅，以濕疹治療多時卻完全無改善，病灶甚至擴大、持續惡化。直到做更完整檢查後，才確定病因也是淋巴癌。

劉博仁解釋，淋巴癌細胞在活動時會釋放IL-2、IL-6、TNF-α等發炎介質，這些物質會刺激神經，使患者感受到深層、難以緩解的癢感，夜間尤其明顯，且往往擦藥效果有限。癢的範圍可為局部或全身，具有「深、久、難治」的特徵。

另外，劉博仁也列出淋巴癌的六大常見警訊，提醒民眾不要忽略：

皮膚癢合併不明斑塊：反覆增厚、結節或脫皮，像濕疹卻治不好。

夜間盜汗：睡醒發現衣服濕透，是淋巴系統的重要警訊。

體重不明原因下降：半年內未刻意減重卻掉5%～10%。

淋巴結腫大：頸部、腋下、鼠蹊部出現無痛腫塊且久不消退。

不明發燒：體溫忽高忽低，像感冒卻不是感冒。

長期疲倦：非熬夜導致，而是莫名的虛弱感。

劉博仁強調，多數皮膚癢與濕疹、過敏相關，但若症狀久久不緩解，又同時伴隨夜汗、體重減輕、發燒或淋巴結腫大，就應及早接受更進一步檢查，避免延誤病情。

