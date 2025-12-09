盼行政立法重建信任關係！卓榮泰再喊話立法院：開始審查中央政府總預算

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

面對明年度中央政府總預算目前還躺在立法院，行政院長卓榮泰今（9）日出席台灣企業永續驅動力論壇致詞時喊話，他期待行政立法可以重建信任關係。他強調，這個信任關係基於國家、社會、人民，希望行政立法能夠來展開信任關係重建，開始好好的審查明年的總預算，不要逼行政院一定要做出一個違法編列總預算的政府，這樣才能是一個基本的開始。

卓榮泰下午出席「榮耀拾光 永續齊行 台灣企業永續驅動力論壇」致詞時表示，今年九月他在立法院施政報告提出三項重要的重建，第一件是關於關稅談判之後，國內產業在整個國際上布局的產業重建，第二是歷經很麼多的風災、堰塞湖等等之後，對於所有善後必需復原的重建，三是社會信任的重建，而這個重建是最最重要的。他說，因為前兩項的重建我們依序在展開，唯有這個社會信任的重建，到現在為止，他一直認為自己的努力不足，還是無法得到行政立法兩院之間再次的信任。

卓榮泰指出，像是這次提出對再修正版《財劃法》的覆議，主要著眼點在於行政院對於這個《財劃法》來編定明年的總預算，會增加2600億的舉債，加上明年的3000億，會增加5600億的舉債，這就超過公債法給予政府當年流量15%的上限，會達到17.1%，所以這是違法的。

卓榮泰並指出，在場都是上市櫃的負責人、老闆，你們所依據的公司財務報告裡面，總是要依據《公司法》、《證券交易法會計準則》等， 如果董事會要求董事長一定要違法做一件違反《公司法》、《證券交易法》、財政準則的話，公司負責人都會非常的為難，都沒有辦法做到，「我們今天就是陷入這樣的狀況」。

卓榮泰強調，還是願意取得行政立法院兩院之的信任，但是這個信任不能建立在要求行政院接受違法的預算案，法律案這個基礎之上，否則行政院率先違法，這個行政院做不到，國人也不會容許。

卓榮泰表示，當政府總預算沒有辦法被接受、被審查的時候，明明1月1日開始，會陷入一個沒有總預算的時代，政府想要做很多的建設，對人民承諾的許多福利，例如AI新十大建設、治水4年1000億的預算等很多的公共建設，將很難展開，所以還是期待重建一個信任關係，這個信任關係基於國家、社會、人民，希望行政立法能夠來展開這樣的信任關係重建，開始審查明年的總預算，好好地審查明年的總預算， 不要逼行政院一定要做出一個違法編列總預算的政府，這樣才能是一個基本的開始。

