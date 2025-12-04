短評／盧秀燕重回2028框架 很聰明也很狡猾

台中市長盧秀燕6日為非洲豬瘟鞠躬道歉。台中市政府提供



台中市長盧秀燕上《聯合報》頭版頭、三版全版專訪喊話「第四次政黨輪替，對民進黨、對國家和人民都不是壞事」。就像國民黨因二次政黨輪替而檢討，同樣不是壞事。

繼《匯流》民調台中市政滿意度破六成，盧團隊論述挺過新光氣爆、台美關稅與非洲豬瘟三大危機的主軸。盧秀燕這次把味道控在僅僅談2028的「框架」。

盧秀燕認為，再次政黨輪替對台灣、對人民、對民進黨「好」，但是隱藏國民黨執政的「憂」，與自己進軍2028的念頭。她說，「我很珍惜市民給我的機會，現在我心無旁鶩。」從好的方向解讀，盧不打沒把握的仗。很聰明，也很狡猾。

國民黨主席鄭麗文說過「2028國民黨人選可能不只一人」。盧秀燕不敢挑戰黨主席的心證，她只能推崇，鄭麗文在非常激烈的選擇中脫穎而出，「不要低估她」。

盧秀燕的聰明跟狡猾，也可以從她對重大議題的保守、不具體表態來觀察。她批評賴清德「北京2027完成武統目標」說法是非常重大的失誤。顯然把賴清德當成2028總統選戰的假想敵。對於1.25 兆對美軍購案，盧秀燕兩面手法，一方面贊成適度提高國防預算、另一方面支持立委嚴格把關。既不站在美國人的對立面，也不得罪鄭麗文與藍委背後可能的中國勢力。

我身邊的國民黨建制派朋友分成兩派，有人支持立法院長韓國瑜出征2028，不少人認為盧秀燕比韓更好包裝，才是國民黨重回執政的那個人選。非洲豬瘟事件一個月後，盧秀燕變了嗎？沒有。她從未放棄2028。她心境上已然清理戰場，做好2026穩住台中市長灘頭堡、重回「總統候選人」的準備。差別在於她可能是主要候選人，但不是唯一。

時移境遷，盧秀燕已經失去了宰制國民黨、縱橫全國戰局的絕對優勢與機會。這一點是聰明與狡猾如她所始料未及的。

