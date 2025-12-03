管理香港宏福苑 丹麥管理集團否認與維修工程相關

（中央社哥本哈根2日綜合外電報導）香港大埔宏福苑發生大火慘劇，遭「南華早報」點名的丹麥設施管理集團ISS今天發布聲明，說公司香港分部負責管理宏福苑，但並未參與被歸咎為失火禍首的維修工程。

位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」有8棟大廈，去年7月起展開大維修工程，外牆竹棚架（鷹架）自去年8月起搭建，至今已超過一年。

上個月26日下午，宏福苑其中一棟大廈宏昌閣外的防護網首先起火，其後現場傳出多聲爆炸，火勢再蔓延至周邊6棟大廈。

廣告 廣告

「南華早報」（South China Morning Post）報導點名ISS在宏福苑大火的角色後，該集團股價下跌約8%。

路透社報導，宏福苑11月26日的大火造成至少156人身亡。香港當局並未將全球擁有超過32.5萬名員工的ISS列為調查對象。

ISS在聲明中指出，其香港物業管理部門「置邦物業管理有限公司」（ISS EPPL）為宏福苑的業主立案法團（管理委員會）提供行政支援。

ISS表示，該子公司為ISS全資擁有，除了負責宏福苑日常保全服務外，並未參與重大裝修工程承包商的遴選，也未負責日常維修的監工。

ISS於另一項聲明指出，現場的消防設備安裝、保養與檢查工作並非由他們執行。

「在香港，法律規定此類服務必須由領有執照的承包商負責。作為服務代理人，置邦物業管理有限公司依法安排由相關承包商完成相關工作，以符合相關法律與法規。」

ISS說，該承包商由物業業主選定，其香港子公司的參與僅限行政層面，「並未涉及提出建議或作出決策」。

ISS同時表示，物業的業主在公用區域消防設備維護承包商的遴選過程中，已按既有招標程序委任註冊承包商。

多位券商分析師指出，市場對火災潛在責任的疑慮，是ISS股價下跌的主因。SB1 Markets分析師伊萊森（Johan Eliason）在報告中表示：「顯然ISS有可能需負擔某些罰款及／或賠償。」他補充，這類責任通常會由公司保險承擔。

針對外界對其涉火災潛在責任的疑慮，ISS並未立即回應置評請求。

ISS於聲明中表示：「我們目前的重點是持續協助受到影響的民眾，並確保當局獲得所需資訊。」

香港行政長官李家超昨天宣布，將會成立由一名法官主持的獨立委員會，審視起火、迅速蔓延原因及相關問題，並檢討從施工到監督等的建築維修工程情形。

ISS表示將配合調查。

置邦物業管理有限公司於母公司丹麥ISS轉發的聲明中表示：「公司已與相關當局展開聯繫，並將全力配合調查。」（編譯：蔡佳敏）1141203