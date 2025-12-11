紀錄片揭秘！《冠軍之路》揭秘張奕「被懷疑、排擠」心路歷程 重返12強奪冠時刻

台灣棒球國家隊紀錄電影《冠軍之路》11日舉辦大型試片會，中職球星張奕也特別到場力挺。牽猴子提供

台灣棒球國家隊紀錄電影《冠軍之路》11日舉辦大型試片會，包括中華職棒會長蔡其昌、中職球星朱育賢、陳冠宇、莊昕諺、張奕、戴培峰等人都特別到場力挺，與滿場觀眾一同重溫2024年世界棒球12強賽奪冠時的激動時刻。

《冠軍之路》出品人威剛科技董事長陳立白看完紀錄片感動表示：「值得各位帶著朋友一看再看，這是我們共同的驕傲！」而球員們看完後更感動直呼：「整場起雞皮疙瘩。」

陳冠宇對張奕心路歷程最有感 朱育賢盼更多人看見紀錄片

左投陳冠宇在會後開心地透露：「很推薦大家來看，我覺得很好看，這1年得到很多啟發，有挫折、有低潮，但看完會心情很好，處於亢奮狀態，會有重新繼續打球的心情。」

陳冠宇坦言對紀錄張奕心路歷程的部分最有感，「從被懷疑、排擠又站到這舞台，很感動」。朱育賢在2024年世界棒球12強賽對抗日本的冠亞軍大賽中，接到關鍵一球直接雙殺完賽的畫面讓大家難忘，看完紀錄片他也直呼希望有更多人看見這部紀錄片。

台灣棒球國家隊紀錄電影《冠軍之路》於11日在 MUVIE CINEMAS 台北松仁舉辦大型試片會。（左起 中職球星朱育賢、戴培峰、監製張永昌、中華職棒會長蔡其昌、導演龍男・以撒克・凡亞思、出品人威剛科技董事長陳立白、球星陳冠宇、陳奕等人出席。牽猴子提供

紀錄片橫跨台、日、美三地 累積超過300小時影像素材

此外，參與訪談拍攝的小白團長與知名棒球YouTuber Josh，以及獻唱片尾插曲〈漂亮〉的啦啦隊歌手李若潼也都特別到場力挺。《冠軍之路》預告觀看次數突破27萬人次、主題曲〈今天的我〉完整版MV觀看次數也已達29萬人次，成為2026開年最受期待的台灣紀錄片電影。

《冠軍之路》的電影書暨待用票集資計畫已近800萬台幣，是2025年影視類集資冠軍。記錄片橫跨台、日、美三地，訪談近70位受訪者、累積超過300小時影像素材，完整記錄台灣隊從2013年止步八強，到2024年重返榮耀、奪回冠軍的熱血歷程。將於2026年1月1日全台上映。



