美國多次攻擊海上運毒船 WSJ：司法部機密簡報稱芬太尼是「潛在化學武器威脅」
美國川普政府誓言打擊毒品走私，已多次對海上船隻發動攻擊。《華爾街日報》獨家報導，根據一名聯邦眾議員以及另一名知情人士透露，美國司法部一份機密簡報授權對走私毒品的船隻發動攻擊，並在文件中將芬太尼描述為「潛在化學武器威脅」（potential chemical weapons threat）。
這份機密簡報由司法部法律顧問處撰寫，概述川普政府在這項持續進行的軍事行動中，至今仍未公開的法律支持基礎。
川普政府自今年9月對海上疑似毒販船展開攻擊以來，民主黨與部分共和黨人都對此激烈批評。
司法部機密簡報 稱芬太尼為「潛在化學武器威脅」
芬太尼被提及，只是該份簡報中的諸多論點之一。簡報於今夏起草，用來對毒品走私者採取軍事武力提供正當性。
簡報提到芬太尼過去曾被用作武器。2002年，俄羅斯在莫斯科一間劇院處理人質危機時，曾以氣溶膠型態的芬太尼平息事件，但在救援行動中，造成約700名人質中有超過100人喪生。
不過，司法部發言人表示，主張採取軍事行動的法律論據，並非建立在販毒組織使用化學武器的憂慮上。發言人說：「這份意見書明確指出，它並未依賴反擴散（counterproliferation）的論點。」
根據曾閱讀該文件的國會議員與其他人士說法，簡報中的主要論點是，川普將販毒集團認定為外國恐怖分子，使其成為合法軍事目標。文件主張這些團體走私毒品，以資助對美國及其盟友具致命性且破壞穩定的行動。
委內瑞拉是其中一個被列為恐怖組織的犯罪集團基地，長期以來是哥倫比亞古柯鹼的轉運路線。專家指出，目前沒有證據顯示，委內瑞拉生產或販運通常在墨西哥製造、並以陸路走私的芬太尼。
美國國務院前法律顧問費紐肯（Brian Finucane）表示，文件中關於芬太尼的警告「實在牽強」。
美國司法部2018年曾發布意見，主張美國有理由對敘利亞前總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權發動打擊，以回應他對平民使用氯氣與神經毒劑沙林的攻擊。
已知美國對指稱海上運毒船發動20次攻擊 但未公開證據
美國國防部目前已對其聲稱載運非法毒品的加勒比海與太平洋船隻實施20次已知攻擊，至少造成79人喪生。但自今年9月2日展開攻擊以來，美國當局並未公開任何能佐證這些船隻確實載運毒品的證據。
國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）13日在社群媒體發文稱，這場軍事行動「將毒梟恐怖分子自本半球清除，並保護我們的家園免受致命毒品侵害。西半球是美國的鄰里，我們會捍衛它。」
根據《華爾街日報》採訪的國會議員，其他閱讀過該備忘錄（簡報）的人的公開聲明，以及了解備忘錄內容的人士說法，備忘錄使用多種法律論點。
曾在民主與共和黨2任政府擔任多項國安高層職務的聯邦參議員金安迪（Andy Kim）表示：「其中大部分在提出財務層面的論點，也就是這些毒品為那些遭美國政府列管的團體帶來什麼樣的金錢資源。」
金安迪指出，「外國恐怖組織認定」通常用於對該類團體實施制裁時，「但他們現在試圖利用這項認定，創造使用致命武力的正當基，而這並非該項認定的本意，過去也從未如此使用」。
簡報稱美國與販毒集團處於「非國際性武裝衝突」
國會議員指出，簡報引用對面臨威脅的國家進行軍事援助的權力，主張適用集體自衛原則，理由是販毒組織與美國盟友的拉丁美洲國家當局發生衝突。
但簡報也聲稱，美國正與這些販毒集團處於「非國際性武裝衝突」（noninternational armed conflict），這是指發生在單一國家領土內的法律概念。據多名曾閱讀簡報的人士說，文件主張既然是法律上的衝突，美軍人員的行動即屬合法，不會在未來面臨法律起訴。《華盛頓郵報》先前曾報導過此一「免責」論點。
國會議員指出，文件也援引總統依據美國憲法第2條（Article II）所擁有的三軍統帥權，以及允許美國軍事行動在未經國會批准前持續60天的相關法規。
專家質疑簡報的法律論點
以民主黨人與戰爭法專家為主的批評人士指出，簡報的法律論據與分析存在多項問題。
一些法律專家認為，攻擊船隻是非法行為，主張軍方不能合法以武力攻擊並無迫切威脅、且未參與敵對行動的平民，包括刑事嫌疑人。他們指出，販毒集團並非有意以毒品攻擊美國人，因為它們沒有必要殺死自己的客戶群。
德州理工大學軍事法律與政策中心主任康恩（Geoffrey Corn）表示：「造成武力攻擊者並非物質本身的效果。」
曾閱讀簡報的國會議員表示，司法部在簡報中一方面聲稱毒品走私者是敵方作戰人員，另一方面又辯稱美國並未與他們交戰，因此不需尋求國會批准持續軍事行動。
部分共和黨人也對政府宣稱毋需國會授權對毒品組織使用武力提出質疑。白宮表示，這些行動尚未達到「敵對行動」的程度，也未使美軍人員陷於危險。
眾議員貝肯（Don Bacon）表示：「總統有權採取初步行動，但若要持續進行攻擊，就應尋求國會授權。」
在美方聲稱援助盟友方面，哥倫比亞與墨西哥等重要夥伴已對攻擊船隻提出批評，並表示他們既未被告知美國改變策略，也未曾要求相關協助。
參議員范荷倫（Chris Van Hollen）表示：「這是一份先做決定、再要求他人去尋找合理化依據的備忘錄。裡面充斥拼湊的大量法律術語。」
珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
更多太報報導
美司法部應川普要求 調查「淫魔富豪」艾普斯坦與民主黨關係
【一文看懂】高市早苗「台灣有事」發言引中國激烈反彈 緊張脈絡全解析
美國務院受訪指關切中國偵查沈伯洋 批中破壞支撐兩岸現狀規範
其他人也在看
王義川質疑與新壽解約涉圖利 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，台北市議會昨日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過，民進黨立委王義川今（...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
要高市早苗把話「吞回去」！中國外交部嗆：日本若敢動用武力介入台海、解放軍必將迎頭痛擊！
日本首相高市早苗回應國會有關「台灣有事」（台海發生戰爭），以及北京動用武力入侵的情況，她提到此情形、有可能構成日本安全保障法制當中，讓東京能夠動用集體自衛權的「存亡危機事態」，允許自衛隊介入緊張台海局勢。此話一出，立即讓中國官方跳腳和震怒，外交部甚至要求高市收回發言，並強調如不收回、後續一切代價將由日方自行承擔。引述陸媒報導，中國外交部發言人林劍13日在例行......風傳媒 ・ 1 天前
王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨
[NOWnews今日新聞]輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國懸賞網紅八炯與閩南狼 徵犯罪線索 陸委會：台灣內部團結最重要
繼立委沈伯洋被中國重慶市公安局「立案偵查」後，福建省泉州市公安局今天（13日）發布懸賞通告，徵集台灣網紅「八炯」（本名溫子渝）與「閩南狼」（本名陳柏源）違法犯罪線索。陸委會副主委兼發言人梁文傑下午表示，懸賞、廣徵線索只是「做樣子」，中共意圖對內激化民族主義熱潮、對台擾亂社會民心，面對這個狀況，台灣內部團結最重要。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
快訊／中日衝突升溫！中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於今（14）日突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引了日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，恐將對兩國間的人員交流和觀光產業投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
中共要中國人「暫勿前往日本」！原因曝光 他酸爆：這麼危險我們去就好
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。旅日達人林氏璧就狠酸，「這麼危險的地方，我們去就好了」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
花蓮陸籍配偶村長遭解職提訴願成功 縣府撤銷原機關處分
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為在台陸籍配偶，2022年首度參選並當選，但在8月1日遭鄉公所解職，成為全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧萬華提起訴願，經花蓮縣府訴願審議委員會決議撤銷原處分，認為富里鄉公所違反行政程序法，並要求鄉公所另為適法處理。鄧萬華得知後，僅簡單回應，還沒收到正式公文，不便多說。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
網路號召台中集結組斬殺陳柏源行動處 盧秀燕：暴力絕不寬貸
網路社群「斬殺行動處」日前號召在台中市祥和街集結，組織「斬殺陳柏源行動處」。台中市長盧秀燕今天（14日）表示，在台中鬧事、暴力行為，絕不寬貸；昨天警方已經到天祥街等處會勘，也報請台中地檢署偵辦，相關情形檢警都有掌握。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
王義川要法辦黃仁勳 他酸：張善政不怕嗎？
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科，台北市議會12日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過民進黨立委王義川卻認為，台北市政府...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
蘇澳溪分洪道疑拖15年 陳金德：前天拍板
鳳凰颱風過境造成宜蘭蘇澳地區大淹水，民怨四起，地方怪罪蘇澳分洪道遲無下文是禍首。行政院工程會主委陳金德昨表示，分洪道倡議已久，行政院長卓榮泰前天已正式核定；去年宜蘭縣府提經費修正案，經濟部也決定全數補助。聯合新聞網 ・ 1 天前
花蓮縣府撤銷「陸配村長」解職處分 內政部出手了：地方不能另行解釋
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導有陸配身份的花蓮富里鄉村長鄧萬華，因未放棄中國國籍遭解職，她事後向花蓮縣政府提起訴願，縣府訴願委員會決議「撤銷原處...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
日本高市早苗首相的涉台發言引發一連串的中日外交風波，中國以強勢的戰狼外交風格回應讓中日關係的脆弱本質立即曝光。中國強勢批評高市言論干涉內政，將造成嚴重後果。BBC NEWS 中文 ・ 22 小時前
美股1個月最大單日跌幅！ 聯準會12月降息機率降、挫市場信心
「美國政府停擺終於結束，但已造成嚴重經濟損失！」根據白宮估計，每週約有150億美元財務損失，約6萬名非聯邦政府員工在此期間失業。政府重啟首日，全國機場雖逐步恢復運作，但仍有近1000個航班被取消。政府停擺也嚴重影響經濟數據發布，導致GDP預估值下降1%至1.5%，引發市場擔憂，美股三大指數全面下跌。在TVBS新聞網 ・ 1 天前
官員遭拒訪 徐佳青嗆「列警示國家」 鄭麗文卻獲星國駐台代表邀訪
僑委會委員長徐佳青日前坦承，僑委會官員遭新加坡拒絕參加亞洲台商聯合總會理監事會議。反觀，國民黨主席鄭麗文在昨（13）日與新加坡駐台代表葉偉傑會面時，葉強調，新加坡高度重視與台灣良好互動，並邀請鄭麗文訪問星國。中天新聞網 ・ 1 天前
美要台至少投資3500億美元？施俊吉：美未承諾協防 政府應拒美需索
台美關稅談判尚未結束，傳出美方要求投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」。行政院前副院長施俊吉昨表示，美未承諾出兵協防，政府應拒絕美國的需索；藍白立委憂心，此舉將提高高科技「產業空洞化」可能性，我國護國神山恐成「半屏山」。聯合新聞網 ・ 1 天前
稱日本治安不安定 中國外交部突發通告：公民近期暫勿赴日
中國、日本兩國外交情勢緊張，中國外交部領事司今晚突然發布公告，提醒中國近期暫時別前往日本，已在日本的中國公民應密切關注當地治安情況，提高警覺並加強自我防護。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
「你們到底在怕什麼？」民進黨怒轟藍白：為何對聲援沈伯洋避而不談
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導面對中共立案調查民進黨立委沈伯洋，並揚言全球抓捕，民進黨團今（14）日在院會遞案，要求以立法院名義譴責中國跨境鎮壓，...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
韓國瑜籲賴清德撤回陸「境外敵對勢力」沈伯洋批太誇張：台獨兩字是中國在定義
總統賴清德盼立法院長韓國瑜聲援民進黨立委沈伯洋。韓國瑜說，若賴總統真的想幫沈伯洋，應撤回「中國大陸為境外敵對勢力」等。沈伯洋今天（14日）表示，韓國瑜的回應不是很適當、太誇張，若要廢除境外敵對勢力，應循立法程序。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
從沈伯洋到八炯、閩南狼：北京為何對這些台灣人發出「紅色通緝令」？
中國官方近日先後對台灣民進黨籍立委沈伯洋，以及網紅「八炯」與「閩南狼」發布通緝令並懸賞追捕，指他們涉「從事分裂國家活動」。學者分析，北京對台政治人物的制裁行動正逐步升級。BBC NEWS 中文 ・ 23 小時前
徐巧芯罵沈伯洋！本尊旁聽被抓包影片曝 她笑噴喊：選台北市長加油喔
2026九合一選舉將至，民進黨台北市長人選備受關注，聯電創辦人曹興誠日前建議總統賴清德，應徵召綠委沈伯洋參選台北市長，他更認為沈各方面都輾壓市長蔣萬安，引發外界熱議。藍委徐巧芯今受訪被問到相關議題時，在場媒體捕捉到沈伯洋在後方旁聽的畫面。中天新聞網 ・ 1 天前