美最後一艘獨立級近岸作戰艦「皮耶號」成軍
記者廖子杰／綜合報導
美國《星條旗報》報導，美海軍第19艘、也是最後一艘獨立級近岸作戰艦「皮耶號」（LCS 38），15日在佛州巴拿馬市成軍，將加入太平洋艦隊，與同級姊妹艦共同強化美軍海上安全能量。
報導指出，受邀主持「皮耶號」成軍儀式的美海軍部長費蘭致詞時，感謝造船廠奧斯塔美國分公司（Austal USA）團隊與海軍官兵的傑出貢獻，表示這是持續增強海軍戰力，維繫美方全球海上霸權的關鍵一步。
該艦贊起人，聯邦參議院多數黨領袖圖恩的女兒哈根斯女士，依循傳統向艦員下達登艦指示，讓滿場官兵與艦組員家眷見證該艦正式服役。「皮耶號」12月將抵達母港加州聖地牙哥，加入太平洋艦隊，支援前線海上巡邏任務。
「皮耶號」艦名取自南達科他州首府，以傳承該州在美國軍事史的光榮史蹟。該艦2023年6月安放龍骨，去年5月擲瓶命名、同年8月下水，今年6月展開海試。
獨立級近岸作戰艦，採用獨特的三船體艦身設計，具備高航速、艦內空間寬廣與更多酬載能力等優勢；其模組化設計，可依需求與任務裝載相應武器與裝備，強化作戰彈性。
美軍第19艘獨立級近岸作戰艦「皮耶號」服役，將強化美軍海上嚇阻能量。（取自DVIDS網站）
「皮耶號」艦員跑步登艦，象徵該艦正式加入美海軍現役作戰序列。（取自DVIDS網站）
