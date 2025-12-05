美貿易代表：美中貿易縮水 朝正確方向發展

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天表示，美中貿易需要保持平衡，而且可能必須縮小規模。他還說，他認為美中貨物貿易量下降25%是朝「正確方向」發展。

路透社報導，他在華府舉行的政策會議「美國成長峰會」（American Growth Summit）上表示：「與中國貿易的政策基調在於必須更加平衡，規模可能需要縮小，以避免雙方過度依賴，且應集中在非敏感貨物領域。」

葛里爾表示，美國總統川普的政策有助於實現與中國的貿易更加平衡，整體情況比川普1月第2任期開始之際要好。

他說：「我認為沒有人希望與中國全面爆發經濟衝突 ，我們目前也沒有走到那一步。」

他表示，美國在與中國的關係中擁有許多籌碼，涵蓋軟體到半導體領域，並指出許多盟友有意採取協調行動。

他表示：「但目前的決定是，我們希望維持這段關係的穩定。」他還說，美國也需要提升戰略物資的工業產能，包括關鍵礦產。

葛里爾表示，儘管目前與中國的關係穩定，但華府仍每天監控局勢的發展。

葛里爾發表此番言論的前一天，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，中國準備履行中美貿易協定中的承諾，包括採購1200萬公噸的大豆，並預計將在2026年2月底前完成這項採購。（編譯：陳昱婷）1141205