處死在野黨！民主黨籲美軍「拒絕非法命令」 川普暴怒：叛亂行為應處決

美國總統川普言論再次掀波！他在自己的Truth Social上，點名6位曾任軍職、情治官員的民主黨國會議員，指控他們呼籲軍人拒絕非法命令屬「叛亂行為，應處死刑」。言論不僅引發民主黨強烈反彈，更令美國社會輿論譁然。

想嚴嚴？綜合外媒報導，川普20日在自家平台Truth Social轉貼民主黨呼籲「抗命」的相關報導，並直接放話「煽動叛亂，可處死刑！（SEDITIOUS BEHAVIOR, punishable by DEATH!）」

另一篇貼文則指控這些人「非常糟糕、對國家十分危險。不能讓他們的言論被接受。煽動叛亂！把他們關起來！」







這段讓川普暴跳如雷的影片，於11月18日發布，內容是民主黨參、眾議員，包括前CIA分析師兼伊拉克戰爭老兵、參議員Elissa Slotkin，前太空人Mark Kelly，以及眾議員 Jason Crow、Maggie Goodlander、Chris Deluzio與 Chrissy Houlahan共同錄製。

他們在片中直接對美軍、美國情報人員喊話，強調法律明定軍人可拒絕「非法命令」，並抨擊川普政府煽動軍方、人民嚴重對立。

斯洛特金稍後在X發文回嗆川普，這種威脅不會影響她履行憲法義務；「任何威脅與恐嚇，都無法阻止我們。」

民主黨批川普煽動暴力 共和黨多保持沉默

國會多名民主黨員更直指，川普用「處決」、「叛國」等強烈字眼攻擊議員，可能煽動極端支持者行動，已向國會警察通報，確保相關議員人身安全。

白宮發言人卡羅琳．萊維特（Karoline Leavitt）在記者會上被問及，川普總統是否主張「處決」國會議員時回答「No」，但仍堅持民主黨議員，是在「鼓勵軍人反抗指揮」。

共和黨陣營則大多保持沉默。蒙大拿州參議員Tim Sheehy僅表示「那是川普的意見」。資深參議員Lindsey Graham則反批民主黨影片「非常不負責任」，但也同時認為川普言辭「太超過（over the top）」。

民主黨：總統竟放話「處決」反對派 極度危險

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，川普竟用「處決、叛國」等詞語攻擊民選官員，是「赤裸裸的威脅」。

他擔憂少數極端川粉，可能會真的採取行動，畢竟川普「正在點燃一根沾滿汽油的火柴（He is lighting a match soaked with gasoline）」。





