財劃法覆議案遭藍白否決 民進黨團：中央要多舉債5000多億「把下一代推去當人肉信用卡」

立法院院會表決財劃法修正部分條文覆議案不通過。廖瑞祥攝



行政院針對《財劃法》修正案提起覆議，立法院今（12/5）天召開全院委員會審查，在各黨一名代表說明後，隨即改開院會進行覆議案投票，最終在藍白人數優勢下，以59票反對、50票贊成，第8次否決卓內閣提出的覆議案。對此，民進黨團書記長陳培瑜在臉書發文，批評藍白推出的財劃法，會逼中央多借出2000多億，再加上前一次修法，兩次合計要多舉債5000多億，已經逼近《公債法》的舉債上限。

針對財劃法覆議案遭藍白否決，陳培瑜批評，藍白說新《財劃法》是在幫地方爭取建設經費，但實際上是在戕害國家的財政紀律，更把下一代推進負債深淵。她指出，藍白一年之內，硬推兩次自己的財劃法版本，從頭到尾不理專業，也不理行政院早就準備好的完整版本，去年還鬧出連公式都寫錯的烏龍，卻照樣三讀通過，現在又想要大家替他們的錯誤買單。 ￼

廣告 廣告

陳培瑜說，更嚴重的是，根據行政院與主計總處的估算，藍白推出的財劃法，會逼中央多借出2000多億，再加上前一次修法，兩次合計要多舉債5000多億，已經逼近《公債法》的舉債上限，「換句話說，藍白是在把地方綁樁的政治利益，丟給全國納稅人的錢來付。」

陳培瑜進一步說，藍白的《財劃法》規定中央給地方的一般性補助、計畫型補助「只能多不能少」，延續性的計畫不能調整、不能刪減，卻完全沒有回答一個最關鍵的問題：拿了這些錢，要做什麼事？要對誰負責？

陳培瑜認為，這就是標準的「分錢不分事」，把財劃法從平衡城鄉發展的工具，改造成藍白分贓、拼選舉的提款機。 ￼

陳培瑜指出，更荒謬的是，藍白不只否決覆議，還阻擋行政院長進議場、拒絕聽專業、拒絕面對數字，卻天天指控別人黑箱。

陳培瑜強調，民進黨團支持行政院提起覆議，就是希望守住國家財政不能被當成選舉提款機，同時守住世代正義，不能讓今天的掌權者，用明天孩子的未來，換今天的政治紅利。

陳培瑜說，藍白今天再一次否決覆議，歷史會記得：是誰選擇為了政治算計，把國家財政綁死，把下一代推去當人肉信用卡。

更多太報報導

卓內閣八連敗！藍白聯手否決《財劃法》再修版覆議

《財劃法》爭議 劉和然再批蘇巧慧配合中央對新北「結構性剝削」

《財劃法》覆議案明院會表決 藍白堅拒邀卓揆報告