財劃法覆議被否決！立院綠黨團轟藍白：把下一代推去當「人肉信用卡」

記者楊士誼／台北報導

財劃法覆議被否決，陳培瑜表示，藍白在戕害國家的財政紀律，更把下一代推進負債深淵，把財劃法改造成藍白分贓、拼選舉的提款機。（圖／民進黨提供)

立法院今（5）日審議財劃法覆議案，最終在藍白聯手下以59：50票否決覆議。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，藍白在戕害國家的財政紀律，更把下一代推進負債深淵，把財劃法改造成藍白分贓、拼選舉的提款機。「藍白今天再一次否決覆議，歷史會記得：是誰選擇為了政治算計，把國家財政綁死，把下一代推去當人肉信用卡」。

陳培瑜表示，藍白說這是在幫地方爭取建設經費，但這是在戕害國家的財政紀律，更把下一代推進負債深淵。她批評，藍白一年之內，硬推兩次自己的財劃法版本，從頭到尾不理專業，也不理行政院早就準備好的完整版本，去年還鬧出連公式都寫錯的烏龍，卻照樣三讀通過，現在又想要大家替他們的錯誤買單。 ￼更嚴重的是，根據行政院與主計總處的估算，兩次財劃法合計要多舉債五千多億，已經逼近公債法的舉債上限。藍白是把「地方綁樁的政治利益」，丟給「全國納稅人的錢」付。 ￼

陳培瑜指出，藍白財劃法還規定，中央給地方的一般性補助、計畫型補助「只能多不能少」，延續性的計畫不能調整、不能刪減，卻完全沒有回答最關鍵的問題：「拿了這些錢，要做什麼事？要對誰負責？」 這就是標準的「分錢不分事」，把財劃法從平衡城鄉發展的工具，改造成藍白分贓、拼選舉的提款機。而藍白不只要否決覆議，還阻擋行政院長進議場，拒絕聽專業、拒絕面對數字，卻天天指控別人黑箱。「真正的黑箱，是藍白在議場裡關起門來分錢，卻要全國人民在門外埋單」。 ￼

陳培瑜強調，民進黨團支持行政院提起覆議，就是在守住兩件事：第一，守住國家財政不能被當成選舉提款機；第二，守住世代正義，不能讓今天的掌權者，用明天孩子的未來，換今天的政治紅利。「藍白今天再一次否決覆議，歷史會記得：是誰選擇為了政治算計，把國家財政綁死，把下一代推去當人肉信用卡」。

