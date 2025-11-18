「財劃法」迎戰！卓揆：拿錯藥讓中央硬吞 藍：幹嘛搞這麼肅殺

台北市 / 綜合報導

立法院強勢通過，國民黨版的「財劃法」修正案，行政院長卓榮泰才剛喊話要「全面迎戰」，今(18)日再度發表強硬談話，痛批國家本來沒有生病，是國會把中央政府抽了血，還拿錯的藥讓中央硬吞，而照這樣的修法版本，明年行政院將編不出預算，接著在質詢時，跟立法院國民黨團總召傅崐萁，爆發激烈口角。

行政院長卓榮泰VS.立院國民黨團總召傅崐萁說：「請你要把民進黨對人民的承諾，要好好的來執行，是立法院對行政院開戰，我才必須備戰，請不要跟賴清德宣戰。」行政院長卓榮泰，才放話要全面迎戰，「國民黨版」財劃法，隔天面對立法院，國民黨團總召傅崐萁質詢，雙方激烈駁火。

行政院長卓榮泰VS.立院國民黨團總召傅崐萁說：「4年超收1兆8700億，我們有還債，你不會執政就請你下台，我們有還債，你不會執政就請你下台，請你不要跟賴清德總統宣戰，我才必須備戰，你不要一直對我們開戰。」

砲轟國眾兩黨，「財劃法」強渡關山，試圖掏空中央，但傅崐萁強力要求，釋出財源給地方，幾度火車對撞，立法院長韓國瑜及時喊卡，立法院長韓國瑜說：「深呼吸喝口水，好謝謝。」但總預算躺在立法院將近兩個月，原先規劃要在總質詢結束後，會同韓國瑜商談解方，如今恐怕因財劃法僵局出現變數？

行政院長卓榮泰說：「是國會把中央政府抽了血一直在弱化中央，也拿錯的藥要中央硬吞下去。」卓院長反嗆「開錯藥單」，但這話怎麼這麼耳熟？立法院長韓國瑜說：「自己生病讓別人吃藥。」上週綠營呼籲韓國瑜，聲援沈伯洋被中國通緝，當時韓院長就用「藥」來回應，這次朝野槓上「財劃法」，卓院長似乎以其人之道還手，按照計畫20日院會，便會通過院版財劃法送到立法院審議，不過民進黨憂心即便送進國會，也可能遭到擱置。

行政院長卓榮泰說：「我們如果完全接受這樣一個修法的話，明年的中央政府總預算會舉債5600億，行政院編不出來這樣的預算，無法編列，不得違法編列。」行政院說明按照國民黨財劃法版本，中央必須舉債約17.1%，已經超過公債法規定，一再疾呼行政院會留協商彈性，但要在野陣營別一意孤行，朝野為財劃法修法持續拉鋸。

