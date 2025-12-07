賴政府為何禁小紅書？沈政男解答「複製蔡英文連任老招」 戳破綠營抗中保台SOP

內政部政務次長馬士元4日透過記者會說明，考量到中國社群平台「小紅書」涉及嚴重詐騙情況，在母公司未改善、國安局認定其資安檢測不合格的情況下，對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令；至於為什麼是先拿小紅書開刀？精神科醫師沈政男認為，這只是民進黨政府抗中保台的一環，而總統賴清德的終極目標，仍是複製前總統蔡英文過去「成功連任」的勝利方程式。

沈政男透過臉書表示，民進黨政府完全是以國安為藉口，實施網路戒嚴，不然為了一年「僅有」千餘件的詐騙案，去關掉擁有超過300萬用戶的社群平台，本來就是一件不符合比例原則的事情。

「從內政部引用國安局的檢測紀錄可知，民進黨政府的真正用意是，大陸社交媒體宛如《木馬屠城記》裡乘載敵軍的木馬，必須全部禁絕才不會引匪諜入台」，沈政男直言，自己已經整理出民進黨從2016年執政一來，主打抗中保台的脈絡。

沈政男回顧，前總統蔡英文時期，先在2016年表態尊重九二會談的歷史事實，卻將2018年地方選舉大敗歸咎於對岸、紅媒操弄，並在2019年把九二共識跟一國兩制綁在一起，並藉著香港反送終操作亡國感，隨著新冠疫情堆疊反中情緒，順利達成連任目標；到了2021年，蔡英文政府宣告兩國互不隸屬、認知作戰陰謀論興起，綠營開始反對顧炎武〈廉恥〉一文，2024年接棒的賴清德也在重申兩國互不隸屬後發動大罷免，更在2025年將中國定義為境外敵對勢力。

「下個月的賴清德滿意度，等著瞧吧」，沈政男直言，賴政府禁掉小紅書、把年輕人當成傻瓜，是為了不讓台灣年輕人接觸中國「有毒」思想，以便進行思想清洗，在大罷免已經證明認知作戰不再管用的同時，賴清德仍堅持這套論述，讓沈政男忍不住痛批「把民眾的吶喊當成狗吠火車，在下次的選舉裡勢必受到選民的教訓」。

