賴瑞隆兒涉霸凌「絕非調皮」 網紅揭1行為：比動手更可怕

民進黨立委賴瑞隆8歲兒子涉入霸凌案，細節曝光引起民眾議論，網紅Cheap分析賴瑞隆兒子的霸凌行為，將8歲女生堵在廁所其實「比動手更可怕」，且將暴力視為解決問題的手段，像極了8+9家庭裡成長的孩子。

Cheap在臉書發文表示，不能將賴瑞隆兒子霸凌事件說成只是小孩子打鬧、調皮，一般霸凌頂多是情緒失控推打，打完就散了，但「堵在廁所門口10幾分鐘」是帶有支配與恐懼的刻意行為，「一個8歲的小女生來說，躲在封閉狹小的廁所裡，門外是比自己強壯且有攻擊性的男生在咆哮，這多恐怖？」

Cheap認為圍堵比動手更可怕，將8歲女孩堵在廁所的行為，表示加害者不是一時衝動，而是刻意要讓對方感到絕望和恐懼，「8歲就這樣搞？委員該注意了吧」。

Cheap分析，賴瑞隆兒子還嗆聲「出來就打死你」，顯示在他的語言庫或認知中，「暴力」是解決問題的合理手段，這通常只會出現在89家庭，怎麼會出現在菁英階級？而且傳出三起不同受害者，賴兒動手踢人、辱罵、堵人，表示暴力已經成為他的習慣性社交。

Cheap也批評，毛骨悚然的不只是小朋友的行為失控，還有把「霸凌、堵人、恐嚇」輕描淡寫為「摩擦」的賴瑞隆，「這就是政治用語、避重就輕，以後真的當選市長，他這種特質會不會帶入市政？以後若是有什麼天災人禍，會不會也得到這種官方回應？」

賴瑞隆今天下午召開記者會，向疑似受霸凌的學生家長道歉外，也對自己兒子道歉，坦言自己沒有善盡父親的角色。至於外傳兒子在其他學校有類似的霸凌前例，賴瑞隆回應並非事實，認為網路上很多訊息不正確，輿論已經對孩子造成傷害。

