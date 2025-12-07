賴瑞隆家人捲霸凌！王浩宇喊「不實指控」：支持提告

即時中心／廖予瑄報導

民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人疑似涉入校園霸凌案件。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇今（7）日指出，許多針對賴家人的報導都是不實指控，並鼓勵賴瑞隆主動提告，捍衛清白。

賴瑞隆日前遭爆出，家人在學校與同儕發生摩擦；對此，校方回應，目前事件已進入調查程序，並啟動輔導機制，將秉持公平、公正原則處理。

對於賴瑞隆的家人涉及霸凌一事，王浩宇指出，有媒體報導稱，該家人在前一個學校也有類似狀況，然而「這全都不是事實」，因此這種謠言對於賴家人來說「非常不公平。」

王浩宇直指，該事件許多的指控，都已被校方澄清為不實，但卻還有媒體及在野黨亂罵、亂編故事；因此，他也強烈建議賴主動提告，捍衛家人的清白。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

