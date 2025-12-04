路迦展現臨床、製程、國際化 迎再生醫療成果

【記者柯安聰台北報導】以癌症與免疫細胞治療為核心且台灣免疫細胞療法先行者-路迦生醫(6814)，受邀參加2025年台灣醫療科技展（Taiwan Healthcare+），在展會中的”全齡健康展區”大展公司旗下先進在癌症免疫細胞治療的技術與研發能量、以及在特管法、臨床試驗下所累積的臨床成果、國際佈局近況，持續彰顯在台灣細胞治療產業領先地位。



路迦董事長唐稚超（圖）表示，在全球健康安全意識提升、各國加速建立自主醫療與精準治療能力的背景下，細胞治療成為高度戰略性的醫療科技技術之一。而台灣癌症為長年位居死因第1，其中肝癌更在亞洲族群中特別盛行，使得擁有本土化、安全且具臨床證據的免疫細胞治療成為國家級科技與醫療政策的重點，就如再生醫療雙法核心架構般。路迦近年在此市場需求的推動下，自主研發的專利細胞療法「LuLym-T」技術已接連取得國內外里程碑，目前進行中的「肝癌臨床二期試驗計畫」，更是獲得CDE中心列為重點指標案件在進行輔導中，有望成為在台灣再生醫療雙法之正式落地後，第1批取得有條件式許可的臨時藥證，使其在展會前即受到國內外醫療界、產業界等高度關注。









路迦此次展會中，更以「臨床 × 製程 × 國際化」為核心主軸，大秀國際級細胞治療實力：

一、臨床成果-台灣少數具規模的細胞治療臨床網絡：

根據2024年度細胞治療年報資料來看，全台目前有31家從事癌症免疫細胞治療的生技公司，其中，路迦已躋身「全台前5大」特管醫院合作之新藥公司，展現其臨床落地能力與技術成熟度均已達到先進水準。不僅如此，路迦在LuLym-T的最新收案進度與初步臨床觀察，癌末患者施打1年後，在疾病控制率（DCR）提升有正向結果。以其中特管法合作醫院之一的板橋中興醫院取得的統計數據參照為例，在過去3年來，板橋中興醫院共收治了79個特管法個案，都為常規治療一到三期治療無效，以及第四期的晚期癌症病人。在合併原有的常規治療後，讓實體癌的有效控制率，提昇到平均約為62%，說明路迦的LuLym-T免疫細胞療法，即使對癌末病人，仍在治療上有其一定的幫助。



二、先進製程-國際規範GTP自體細胞製程平台：

在製程方面，路迦展示具國際規範、封閉式與高度自動化的GTP級細胞製程平台，此平台具備快速放大量產能力，可在臨床需求提升時維持穩定、可複製的製程品質，展現公司邁向商業化量產的關鍵實力。



路迦也首次更系統化呈現LuLym-T背後的免疫細胞活化平台與專利T細胞增活技術，揭示其臨床效果之所以具有高度一致性的關鍵。該平台以自體淋巴細胞為基礎，透過公司自研的專利活化程序，大幅提升T細胞的存活力、攻擊力與免疫記憶特性，使其在進入患者體內後能更有效辨識與清除殘存癌細胞。此技術可有效提升T細胞活性、攻擊力與免疫記憶，使治療在安全性與免疫賦活表現上更穩定一致，是LuLym-T能於多項實體癌展現臨床潛力的核心基礎。



三、國際化佈局-制度接軌與海外市場前進策略：

路迦指出，全球監管環境正朝向加速審查與高度透明化，FDA／TFDA逐步明確的審查路徑，加上台灣再生醫療雙法預計於2026年正式上路，創造台灣細胞治療產業首次擁有真正「走向商業化」的法規基礎。



LuLym-T已具備技術、製程、臨床數據及國際里程碑四大成熟條件，使路迦能在制度元年來臨前完成布局，有望成為率先進入正式審查與商品化階段的指標級企業之一，也為公司進軍海外市場奠定良好基礎。（自立電子報2025/12/4）