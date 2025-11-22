輝瑞與疾管署簽署合作意向書 三大行動強化台灣抗藥性監測與教育

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】輝瑞公司今日宣布與衛生福利部疾病管制署（疾管署）正式簽署「抗微生物製劑抗藥性交流合作意向書」。簽署由台灣輝瑞總裁葉素秋與疾病管制署署長羅一鈞代表完成，象徵政府與產業攜手合作，結合國際經驗與在地資源，共同提升台灣在抗微生物抗藥性（Antimicrobial Resistance, AMR）防治領域的韌性並加速與國際接軌。

抗生素抗藥性已被世界衛生組織（WHO）列為「全球十大健康威脅」之一，並將每年 11 月 18 日至 24 日訂為「世界抗生素週」（World AMR Awareness Week），提醒全球關注 AMR 帶來的公共衛生挑戰。根據文獻推估，2019 年台灣逾 37,000 名敗血症死亡患者中，約八成為細菌感染，進一步推估約 5,000 至 18,000 人的死亡與抗藥性菌株相關，顯示抗藥性問題已對臨床治療、醫療資源及公共衛生系統造成沉重負擔。

本次合作意向書將聚焦以下三大重點方向：

1. 抗藥性菌株監測資料分享

推動疾管署、學術單位與醫療院所間之監測工具應用與資料交流，強化抗藥性菌株流行趨勢掌握，打造更完整的全球監測鏈結。

2. 跨界學術交流與倡議

透過國際與區域學術活動，深化人類、動植物與環境面向的 One Health 跨界討論，促進科研成果轉譯與政策倡議，提升社會對 AMR 管理重要性的理解。

3. 提升抗生素正確用藥意識

共同推動臨床端及大眾教育活動，強化醫事人員與民眾對抗生素謹慎合理使用的認知，減緩抗藥性威脅的擴散。

疾管署署長羅一鈞表示：「抗藥性雖未列入國人十大死因，但肺炎、腎臟病、糖尿病等主要死因背後，常潛藏抗藥性細菌感染，堪稱『隱形的殺手』，防治刻不容緩。衛福部與農業部已啟動『國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫』，明年並將擴大至環境部與內政部，共同推動『國家防疫一體聯合行動方案』。此次合作三大面向皆為強化科學證據、倡議正確用藥與跨領域合作的重要基礎，期盼能提升台灣公共衛生網絡並與國際接軌。」

台灣輝瑞總裁葉素秋表示：「輝瑞長期致力於抗藥性研究與教育推廣。本次合作將進一步成為具持續性的公私協力（Public Private Partnership）典範。我們期待以全球經驗協助政府全面提升台灣 AMR 管理的前瞻能力。」

在全球抗微生物抗藥性（AMR）威脅日益升高的情勢下，輝瑞與疾病管制署正式簽署合作意向書，不僅彰顯政府與產業共同面對公共衛生挑戰的高度決心，也代表台灣在強化抗藥性監測、深化跨界合作以及推動正確用藥教育等面向邁入全新里程碑。透過本次合作，雙方期盼能整合國際經驗與本土資源，持續提升科學化防治能力，進一步強化台灣整體防疫韌性，為未來面對抗藥性危機奠定更扎實且具前瞻性的基礎，並為全球對抗 AMR 的共同努力樹立具有示範意義的典範。

