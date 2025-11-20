疾管署主管爆濫權 爽吃早午餐

衛福部疾管署東區管制中心簡姓主任遭指控，濫用權力指示女技工每天準備豐盛早餐、午餐。基層員工看不慣他公器私用，今年7月兩度向政風室檢舉，最後僅以告誡了事。疾管署說明，今年7月曾接獲匿名投訴，經調查行政管理確有不妥，已告誡該主管不得再犯，署長羅一鈞20日重新檢視本案後指示，1周內召開考績委員會審議。

去年底，疾管署才爆出「土皇帝」霸凌案，涉案的新興傳染病整備組黃姓組長遭調職記過，近日又傳出東區管制中心主管濫權。據了解，簡姓主任遭控長期辱罵、咆哮、貶低下屬，還指示女技工每天早上7點多替他準備早餐，包括熱地瓜、茶葉蛋等主食，以及咖啡、茶或豆漿、燕麥粥等至少2種飲品。

不僅早餐，該名技工還得幫簡姓主任烹煮中餐，菜色豐富，還附上熱湯和水果。基層員工看不慣簡姓主任明目張膽地公器私用，因此向疾管署政風室檢舉。

疾管署發言人曾淑慧說明，今年7月2日接獲檢舉人匿名投訴後，即啟動調查並與相關組室會商，調查結果顯示該主管行政管理確有不妥，當時署長莊人祥曾親自告誡遭檢舉的主管，「深自檢討改進、不得再犯」，並於7月28日回覆檢舉人此案處理情形。

曾淑慧也指出，由於本案對於基層同仁士氣恐有深遠影響，羅署長20日重新檢視本案後指示，針對該主管行政管理欠妥的懲處提報考績委員會，並於1周內召開考績委員會審議。

另有媒體報導指出該主管的作為，造成「大家長期在壓力與恐懼中工作」，羅一鈞已指示人事單位主動介入、啟動員工協助方案關懷機制。曾淑慧補充，先前接獲匿名檢舉時，並無具體陳述，迄今沒有同仁對該主管提出霸凌申訴，將以匿名問卷方式，了解東區管制中心同仁實際感受。