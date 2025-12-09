輝達售中晶片25%收益為何從台灣段徵收？美媒：憲法禁收出口稅

輝達銷往中國的H200晶片據悉將在台灣生產完成後送回美國接受審查並被課徵25%進口稅。路透社



美國總統川普週一（12/8）宣布允許輝達（NVIDIA）銷售H200晶片至中國市場。白宮官員透露，美國政府會在台灣製造商完成生產並送回美國檢查時課徵25%進口稅，做為出口條件。根據美媒報導，這是川普政府為了規避法律禁止課徵出口稅而找出的替代辦法。

《華爾街日報》（WSJ）週二（12/9）引述政府消息指出，輝達的H200晶片在台灣製造完成後將送回美國進行一項特別的國安檢查。此項安排顯示，川普政府允許出售輝達晶片引發朝野對政府將利益置於國家之上的不滿，因此需要採取更多行動企圖消除質疑聲浪。

此外，如何徵收輝達銷中晶片的25%營收也是一大問題。美國憲法禁止聯邦政府課徵出口稅，因此輝達銷往國外的任何產品都不得課稅。

WSJ報導說，為了規避法律限制，當台積電為輝達生產完H200晶片後必須送回美國，「讓政府有機會把25%稅收透過進口稅或關稅徵收，而不是以出口稅的形式」。報導還說，這項安排顯示「美國仍依賴台灣和其他國家生產這類科技產品」。

專家分析，目前尚不清楚川普政府將如何審視H200晶片的國安風險。川普週一發文時表示，最後的允許出口細節將由商務部擬定。

路透社與「彭博新聞」週一率先引述白宮官員消息報導，25%的輝達晶片銷中營收抽成將自台灣生產後輸往美國時以進口稅名目徵收。進口稅由美國進口商支付，在此案例中，輝達應該就是從台灣進口晶片的進口商。

