近大里.仁化工業區 「十九甲」變繁榮車流量增加

台中市 / 綜合報導

十九甲地區，位在台中市大里最右邊交界，近年遷入人口愈來愈多，加上鄰近大里和仁化工業區發展，南來北往車流很多，交通需求大增，也帶動商圈發展，台74線也在這裡加設北出匝道，紓解車潮。而這條匝道預計2026年初通車，將可以縮短民眾到大里市區至少10分鐘的車程。

金黃酥脆的炸雞腿.炸雞翅，各樣炸物擺上攤位，另外一邊還有Q彈多汁的水煎包.甜甜圈，同一條街道這間店，米血甜不辣米腸下鍋，炸得熱騰騰，也可以炭火烤，香噴噴的烤串讓人看了口水直流，十九甲居民說：「(這邊是)最熱鬧的一條街，是很傳統的早市，到下午就有攤販進駐，一直到晚上，大概深夜都非常的熱鬧。」

這是在台中大里十九甲地區，熱鬧的新仁路上，因為周邊住宅多帶動人潮多，加上鄰近大里工業區和仁化工業區就業人口，商圈熱起來，交通需求也增加，台74線也設置北出匝道，紓解車潮，員林工務段段長秦滄漪說：「實際進度是95.8%左右，現在就是剩一些道路的附屬設施。」工務段說，工程主結構已經完成，剩下部分標線和配套措施，預計明年初通車，可以縮短民眾到大里市區10分鐘以上車程。

房仲業者范益彰說：「大里工業區它那邊其實有一定的就業人口，(加上)從霧峰草屯那邊過來，就業的話，或是生活，其實也都變方便很多。」新仁里長洪家裕說：「(通車後)一定會帶動我們十九甲地區的繁榮。」十九甲地區加上週邊工業區發展，人潮越來越多，未來加上台74線通車，帶動區域發展更繁榮，交通也更方便。

原始連結







