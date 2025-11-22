隨機攻擊慣犯！ 才剛出獄4天 持毒又亮棍打路人
新北市三重發生隨機攻擊事件！一名45歲男子今天（22日）上午在徐匯中學捷運站旁的鬧區閒晃，先朝一名77歲婦人揮拳，再持鐵棍追打路過的60歲夫妻檔，多次朝頭部揮擊。這名45歲的顏姓嫌犯已經不是第一次犯下隨機攻擊案，根據了解，他曾涉及多起刑案，光是在今年7月就涉犯傷害罪、竊盜罪以及強制罪，被判處有期徒刑6個月，可易科罰金。日前才剛出獄，沒想到短短4天後又惹事生非，3分鐘內連續毆打3人，遭逮之後還辯稱「自己沒有動手」。
戴著安全帽，頭低到不能再低，他就是在新北市三重犯下隨機攻擊案的顏姓男子，短短3分鐘之內連續毆打3名陌生人，遭逮後卻不斷辯稱自己沒有打人。嫌犯從新北市蘆洲騎母親的機車到三重之後，先把車停在巷弄裡面，還刻意在附近繞了一下，最後才隨機找對象攻擊。
今年45歲的顏姓嫌犯不但居無定所，還涉及多起刑事案件，日前才剛因案出獄，沒想到短短4天又開始惹事生非。根據判決書記載，他在今年7月25日早上，先在一處公園內無故拿出木棍毆打被害人，導致對方從頭部、軀幹到手部都受有開放性傷口以及擦挫傷，一個小時後跑去娃娃機店，徒手偷走290元硬幣。7月30日更在捷運三重國小站的廁所內，拿出折疊刀抵住被害人脖子，不只要求交付隨身包包，甚至還出拳毆打，被判應執行有期徒刑6個月，可易科罰金。
顏姓嫌犯臉書上自稱在裝潢工程行任職，還分享多張宮廟照片，卻接二連三到處傷害無辜，宛如一顆不定時炸彈。
